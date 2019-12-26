Antandros ve Aeneas mitolojisi Rusları etkiledi Kültür turizmi Balıkesir’de taçlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antandros ve Aeneas mitolojisi Rusları etkiledi Kültür turizmi Balıkesir’de taçlanacak

İHA

ATOR, Interfax Haber Ajansı, Moskovskiy Komsomolets, Tourprom, Tourdom, Kommersant gibi hem Rusya ana akım medyasının hem de turizm basınının önemli isimleri, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası'nın girişimleriyle Balıkesir'in eşsiz coğrafi ve tarihi değerlerini ziyaret etti.

ATOR, Interfax Haber Ajansı, Moskovskiy Komsomolets, Tourprom, Tourdom, Kommersant gibi hem Rusya ana akım medyasının hem de turizm basınının önemli isimleri, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası'nın girişimleriyle Balıkesir’in eşsiz coğrafi ve tarihi değerlerini ziyaret etti.
Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Körfez Turizm Platformu üyelerince ağırlanan Rus basınının 18 temsilcisi, Sarıkız Etnografya Müzesi, Havran Nermin Hanım Zeytinliği, Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve son olarak Antandros Antik Kenti ziyaretleri ile Balıkesir’i 2020 turizm sezonu için turistlere işaret edecek.
Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası'nın girişimleriyle başlayan, Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Körfez Turizm Platformu üyelerince ağırlanan Rus turizm sektörünün ve basınının temsilcileri, Antandros Kazı alanını gezdirerek kazılar ve mitoloji konusunda bilgi aldı.
Sarıkız Etnografya Müzesi, Havran Nermin Hanım Zeytinliği, Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve son olarak Antandros Antik Kenti’ni ziyaret eden Rus basını Balıkesir’in eşsiz coğrafyası ve mitolojik efsaneler ile örüntülü antik kent karşısında adeta büyülendi.
Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) ve Global Branding firması, charter seferler ile İstanbul’a gelen ve tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen tarih, kültür ve gastronomi meraklısı Rusları bölgeye çekmek için çok önemli bir adım atmış oldu. Böylece, NTK Intourist firması, İstanbul Partneri İstantour ve Global Branding firmalarıyla ocak ayı içerisinde tur programlarının tanıtımı için Rusya’nın önde gelen 45 seyahat acentesini, Balıkesir ve Çanakkale’ye getirecek.

“Rus turistleri bölgemize taşıyacağız”
ÇARO Başkanı Cihan Müşterioğlu bunun bölge turizmi adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, “ÇARO girişimleri, NTK Intourist, Istantour ve Global Branding firmalarının iş birliği ile Trakya, Balıkesir ve Çanakkale’nin içinde bulunduğu Marmara Tur Programları başlatıldı. Bu sayede Rusya ve Türki cumhuriyetlerde 7 bin 800 alt acentesi bulunan Rusya’nın en eski ve en büyük tur operatörü İstanbul’a getireceği Rus turistleri bölgemize taşıyacak. Intourist firması da Rusya’nın en önemli turizm haber kuruluşlarını Balıkesir ve Çanakkale’ye getirmeye karar verdi” dedi.

“Balıkesir turizminin alternatif noktaları tanıtıldı”
ATOR, Interfax Haber Ajansı, Moskovskiy Komsomolets, Tourprom, Tourdom, Kommersant gibi hem Rusya ana akım medyasının, hem de turizm basınının önemli isimleri Balıkesir’de ağırladıklarını ifade eden Başkan Müşterioğlu, “Kafile ilk olarak Güre Saruhan Thermal Hotel'de konaklayarak termal deneyimi yaşadı. Bu hem dinlenmeleri açısından hem de Balıkesir turizminin alternatif uğrak noktalarını keşfetmeleri açısından rota adına iyi bir başlangıç oldu” diye konuştu.

Kültür turizmi Balıkesir’de taçlanacak
Kültür turizminin değerli örnekleri ile yola devam ettiklerini açıklayarak sözlerini sürdüren Başkan Müşterioğlu, “Edremit Balıkesir yolu üzerinde hizmet veren Havran Nermin Hanım Zeytinliği’ni ziyaret eden Rus basını böylece Balıkesir zeytinciliği ve zeytinyağı konusunda detaylı bilgiler aldı. Küçükkuyu‘nun girişinde yer alan Adatepe Zeytinyağı Müze gezisi de, son yıllarda plaj turizminin yerini hızla alan kültür turizminin Türkiye’de ne kadar gelişmiş olduğunu Rus basınına aktarmamız açısından, Balıkesir rotamızda yer alan önemli bir adımdı. Türkiye'nin gelişen kültür turizmi için özgün bir örnek teşkil eden ve türünün ilk örneği olarak Adatepe Zeytinyağı Fabrika Müzesi 2001'den beri yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Müzede eski zeytinyağı presleri, zeytin toplama aletleri, taşıma ve saklama kapları, çeşitli folklorik objeleri merakla inceleyen Rus basını, zeytinyağının üretim aşamaları, saklanması, aktarılması, filtre edilmesi gibi zeytinin dalından soframıza geliş öyküsünü dikkatle dinledi. Böylece onlara dünyanın her yerinde göremeyecekleri, alternatif bir merkezi de işaret etmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Antandros Rus basınını ağırladı
Son olarak bazı antik yazarlara göre, geçmişi Troia Savaşı’nın öncesine kadar uzanan Antandros Antik Kenti’ni ziyaret eden Rus kafilenin kentin mitolojisinden çok etkilendiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Müşterioğlu, “Antandros Antik Kenti, Edremit’in Altınoluk Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta yer alan önemli bir Troas kenti. Parion Antik Kenti ziyaretinin ardından, açık hava müzesi olan ve geçmişten günümüze kadar gelen kalıntıların bulunduğu Antandros Antik Kentini gören Rus basınının bu kadar derin ve önemli tarihi değerlerimizi yerinde görmesi, 2020 ve sonrasında bölgemize gelecek kültür turlarının sayısı ve niteliği açısından oldukça önemli. Kafilenin bu değerlerden ne derece etkilendiğine şahit olmak, yeni sezon turizmi açısından tüm paydaşlar için oldukça umut verici oldu. Özellikle yabancı turistlere açılan kapıların ardında, sadece plaj turizmi değil kültür turizminin ve dünya mirası arasındaki değerlerin sunulması çok önemli. Bölgesel değerlerimizin tanıtımını, buraya gelmesi beklenen turistlere bu yolla gerçekleştirmek çok verimli olacak” dedi.

“Turizm hareketliliğinin devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz”
İl Kültür ve Turizm Müdür Mustafa Çaltı, "Rus turistlerin ilimize gelmesini sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Edremit Körfez Turizm Platformu’nun katkılarıyla 21 Aralık 2019 Cumartesi günü Rus medya mensuplarını ve turizmcilerini Edremit Körfezi’nde ağırladık. İnşallah ilimizde yaz mevsiminden sonra da turizm hareketliliğinin devam etmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BALIKESİR

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayatlarının ilkini yaşadılar...Türkmen kızları ilk defa kuaföre gitti
YEREL HABERLER Hayatlarının ilkini yaşadılar...Türkmen kızları ilk ...
Ayvalık'ta gönüllü kadınlar yangınlara müdahale edecek
YEREL HABERLER Ayvalık'ta gönüllü kadınlar yangınlara müdahale ...
"Başarılı olabilmenin sırrı asla pes etmemek" "Ulaşılabilir hedeflere sahip olduğun zaman, başarı kendiliğinden gelecektir" Nuri Alço, Ümit Karan Gizem Özdilli'den Tezemir'e destek
YEREL HABERLER "Başarılı olabilmenin sırrı asla pes ...
Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 ...
Vefatının 46. yılında İsmet İnönü anıldı İsmet İnönü, Edremit’te anıldı
YEREL HABERLER Vefatının 46. yılında İsmet İnönü anıldı İsmet İnönü, ...
Ayvalık’ta jandarma 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta jandarma 2 bin 400 litre kaçak içki ele ...
Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi ...
Balıkesir'in güvenliği masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'in güvenliği masaya yatırıldı
Şamil Kadirov Gürcistan’dan “altın kemer” ile döndü
YEREL HABERLER Şamil Kadirov Gürcistan’dan “altın kemer” ile döndü
Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına
YEREL HABERLER Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına
Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü
Burhaniye daha güvenli hale gelecek
YEREL HABERLER Burhaniye daha güvenli hale gelecek
“Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi Ulusal Sempozyumu” sonuç bildirgesi açıklandı
YEREL HABERLER “Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi ...
Burhaniye’de Liseli gençler anlamlı bir projeye imza attı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Liseli gençler anlamlı bir projeye imza ...
Gönen'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Gönen'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Eski bina yeniden köylünün hizmetine kazandırıldı
YEREL HABERLER Eski bina yeniden köylünün hizmetine kazandırıldı
Burhaniye’de üniversiteli gençler hastanede yatan çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Burhaniye’de üniversiteli gençler hastanede yatan ...
Dursunbey çevre yolu güzel bir görüntüye kavuşacak
YEREL HABERLER Dursunbey çevre yolu güzel bir görüntüye kavuşacak
Burhaniye’de uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Burhaniye’de uyuşturucuya geçit yok
Erdek’te okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Erdek’te okul kantinleri denetlendi
BUBYO öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti
YEREL HABERLER BUBYO öğrencileri, hastanede tedavi gören çocukları ...
Doç. Dr. Eyüp Avcı: “Sağlıklı bir kalp için spor yapın”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Eyüp Avcı: “Sağlıklı bir kalp için spor ...
7 santimlik kanserli lenf bezleri 10 saatte temizlendi BAUN Tıp Fakültesinde 10 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 7 santimlik kanserli lenf bezleri 10 saatte ...
(Özel) Liseli aşçılar 300 kişiyi doyuruyor Hem okuyorlar, hem üretiyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Liseli aşçılar 300 kişiyi doyuruyor Hem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X