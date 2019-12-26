Erdekli Muhtarlar midye çiftliği istemiyor

Erdekli muhtarlar, Paşalimanı Adası yakınlarında midye çiftliğine yapılmasına karşı çıktılar. Muhtarlar topladıkları dilekçeleri kaymakamlığa sundular.

Muhtarlar, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık’ı ziyaret ederek, Paşalimanı Poyrazlı Mahallesi Muhtarı Kamil Örnekli, Balıklı Mahallesi Muhtarı Nihat Karışık, Tuzla Mahallesi Muhtarı Ramazan Serin ve Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene’nin imzasını taşıyan başvuru dilekçesi verdiler. Muhtarlar dilekçelerinde, “Erdek Paşalimanı adası muhtarları olarak ‘Kablo’ mevkinde balıkçılık yapılmaya başlanan midye çiftliğinin yüzme alanı ve balıkçı av merasında olması, körfez girişi çıkışında bulunmasından dolayı ada halkı ve muhtarları olarak midye çiftliğinin kurulmasını istemiyoruz” dediler.

Kaymakam Ekrem Çalık, midye çiftliklerinin teknik bir konu olması sebebiyle bir değerlendirme yapmasının söz konusu olamayacağını belirterek, “Başvurunuzu ilgili makamlara ileteceğim. Onların yapacakları araştırmanın ardından gerekli karar verilir” dedi.

Muhtarlar, aynı konudaki başvurularını Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Balıkesir Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, Erdek Belediye Başkanlığı, CHP Erdek İlçe Başkanlığı, AKP Erdek İlçe Başkanlığı, İYİ Parti Erdek İlçe Başkanlığı’na da ilettiler.

BALIKESİR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

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