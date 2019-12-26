Mehmet Akif’i ölüm yıldönümünde anıldı

İstiklal Marşının yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ölüm yıldönümünde Manyas Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından anıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda ki anma programında okul müdürü Ferdi Akdeniz, Mehmet Akif Ersoy hakkında konuşma yaptıktan sonra, öğrenciler milli şairin çok yönlü yaşamından kesitler sundular. Skeçlerle de süslenen anma programında İlçe genelinde ki okullar da düzenlenen “Hakkın adamı Mehmet Akif” konulu yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Anma programına Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barcin ile kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası kapsamında akşamları da üniversite öğrencileri ile vatandaşlara milli şairin “Safahat “isimli eserinin okunduğu açıklandı.

BALIKESİR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.