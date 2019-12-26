Balıkesir’in vergi rekortmenleri açıklandı

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılı Vergilendirme döneminde en fazla Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ödeyen 100 mükellefi açıkladı. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada Gelir Vergisi’nde en yüksek vergiyi Ahmet Sırrı Yırcalı verirken, Kurumlar Vergisi’nde de bu yıl ilk sırada Hidrojen Peroksit San. Tic. A.Ş yer aldı.



Gelir Vergisi’nde Yırcalı ayrıcalığı

2018 yılı vergilendirme dönemini kapsayan Gelir ve Kurumlar Vergisinde en fazla vergi ödeyen mükellefler açıklandı. Buna göre ilk 10 mükellef arasında ilk sırada Ahmet Sırrı Yırcalı bulunurken ikinci sırada Nazmi Yarış yer aldı. Üçünü, yedinci ve onuncu sırada en yüksek vergi ödeyen mükellefler isminin açıklanmasını istemezken listenin dördüncü sırasında ise Atilla Yaman, beşinci sırasında Hasan Can Çoker, altıncı sırasında Sinan Yırcalı, sekizinci sırasında Ahmet Gençer, dokuzuncu sırada da Umut Sabri Yarış bulunuyor.

Gelir Vergisi beyannamesi kapsamında Sırrı Yırcalı 1 milyon 53 bin 419 TL, Nazmi Yarış 973 bin 754 TL, Atilla Yaman 799 bin 195 TL, Hasan Can Çoker 773 bin 21 TL, Sinan Yırcalı 770 bin 715 TL, Ahmet Gençer 706 bin 202 TL, Umut Sabri Yarış ise 703 bin 977 TL vergi tahakkukunda bulundu.



Kurumlar vergisinde Hidrojen Peroksit birinci

2018 yılı Vergilendirme Döneminde Kurumlar Vergisi’nde en fazla vergi veren kurumlar arasında ilk 10 içinde Hidrojen Peroksit birinci sırada yer alırken ikinci sırada Banvit, üçüncü sırada Hicri Ercili Deniz Nakliyat, dördüncü sırada Yemek Makine Sanayi. Beşinci sırada Ravini Mermer, altıncı sırada İşbir Elektrik yer aldı. Listenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu sırasındaki mükellefler adlarının açıklanmasını istemezken, onuncu sırada da Sumaş Suni Tahta firması yer aldı.

Hidrojen Peroksit 2018 yılı kurumlar vergisi olarak 13 milyon 24 bin 805 TL öderken, Banvit 12 milyon 750 bin 324 TL, Hicri Ergili Deniz Nakliyat 9 milyon 987 bin 192 TL, Yemmak Makine 8 milyon 53 bin 222 TL, Ravini Mermer 7 milyon 582 bin 796 TL, İşbir Elektrik 6 milyon 688 bin 909 TL ve Sumaş Suni Tahta ise 4 milyon 193 bin 533 TL vergi ödemesinde bulundu.

BALIKESİR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.