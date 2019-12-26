Sanatla geçen bir ömür Resmin şairi Devrim Erbil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sanatla geçen bir ömür Resmin şairi Devrim Erbil

İHA

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Balıkesirli sanatçı Devrim Erbil'in 60. sanat yılı onuruna Balıkesir Kent Konseyi tarafından "Devrim Erbil Şehrengiz" programı düzenlendi. Erbil, resimlerinin kaynağının Balıkesir'in silüeti olduğunu ve bu şehirden ilham aldığını söyledi.

Sanatla geçen bir ömür Resmin şairi Devrim Erbil

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Balıkesirli sanatçı Devrim Erbil’in 60. sanat yılı onuruna Balıkesir Kent Konseyi tarafından “Devrim Erbil Şehrengiz” programı düzenlendi. Erbil, resimlerinin kaynağının Balıkesir’in silüeti olduğunu ve bu şehirden ilham aldığını söyledi.
Balıkesirli ünlü ressam Devrim Erbil’in 60. sanat yılı onuruna Balıkesir Kent Konseyi tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi. “Devrim Erbil Şehrengiz” adı verilen program öncesinde “Devlet sanatçısı” ünvanına sahip Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç’ın, Devrim Erbil’in meslek hayatını kadraja aldığı eserlerinden oluşan “Sağdıç’ın Sağdıcı” adlı fotoğraf sergisi gezildi. Mario Levi ve Uğur Batı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen programa müzisyen Ahmet Baran, ses sanatçısı Cenk Yüksel, yönetmen Durmuş Akbulut, yazar Gülşah Elikbank, hikâye anlatıcısı Hüsamettin Oğuz, yazar İbrahim Karaoğlu, yazar Mehmet Ergüven, yazar Murat Tavlı, fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, yazar Tarık Tufan ve yazar Yalın Alpay katkı sundu.

Devrim Erbil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü almasının bir Balıkesirli olarak kendisini gururlandırdığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Sanat, işin ehli tarafından gelecek nesillere aktarılması gereken özel bir konu. Ben, bir şehirde; sanat olmadan, şiir olmadan, tiyatro olmadan medeniyetin, anlayışın, hoşgörünün olamayacağı düşünen bir yerel yöneticiyim. Bu anlayışla Karesi Belediye Başkanlığı döneminde Karesi Kent Konseyi ile birlikte çok güzel işlerin altına imza attık. Ömrünü resim sanatına adamış Devrim Erbil ile bu fotoğrafı verebiliyor olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık. Kendisine, Balıkesir halkı adına bize ve ülkemize kattığı değer için teşekkür ediyorum" dedi.

“Çizdiğim resimlerde Balıkesir’in izi var”
Ödülün ardından Balıkesir'e geldiğinde duygulu anlar yaşadığını söyleyen Devrim Erbil, "Türk resminin çok önemli ismi Orhan Pakel, ömrünün son zamanlarını Ayvalık’ta geçirdi. Bir gün bana dedi ki, 'Değirmen Boğazı’ndan şehre doğru giderken oradaki dağlarda senin resimlerinin silüetini gördüm.' Ben onları çizmek istememiştim. Fakat sonra baktım ki gerçekten o silüette, çizdiğimiz resimlerde bu dağların izi var. Farkında olmadan onları böyle resimlerime alışım beni duygulandırdı. Burada yaşadığım günleri hiç unutmam. Burada yaşadıklarım bir duygu olarak İstanbul’a da aktarıldı, resmime de aktarıldı. Balıkesir, benim yetişmemde önemi olan bir il. Duygusuyla, havasıyla içime sinmiş bir kent. Bu kent bana bir müze hediye etti. Dönemin belediye başkanı Ziyaettin Tan bey, bugünkü benim adımı taşıyan müzenin mimarıdır. Orayı bana tahsis etme nezaketini göstererek dostluğunu göstermiştir. Bu müze Türkiye’de bir sanatçı için açılmış ilk müzedir. Bu yüzden çok gururluyum” diye konuştu.

Balıkesir ile daha çok ilgilenecek
Sanatın birleştirici gücünü yaptığı resimlerle insanlara aktarmak istediğini söyleyen Devrim Erbil, "Cumhurbaşkanlığından aldığım bu ödül sadece bana değil, beni yetiştiren Balıkesir’e, benim sanatçı kişiliğim kadar akademisyen oluşuma, müzeci oluşuma verilen ve çağdaş sanata verilen bir ödüldür. Sanat birleştiricidir, ben sanatımla insanlara bunu anlatmak istiyorum. Balıkesir bu sevginin ilk filizlerinin doğduğu yerdir. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Bey’e, Balıkesir ile daha çok ilgilenme sözü veriyorum. Balıkesir’in kültür ve sanat şehri olması için katkı sunmaya hazırım. Müzemin mimarı Balıkesir eski belediye başkanı Ziyaettin Tan’a, tüm Balıkesirlilere, arkadaşlarıma, dostlarıma buraya gelen sanatçı arkadaşlarıma bana böyle bir gün yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

BALIKESİR

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 bin yıllık taş baskı geleneği Kazdağları´nda sürüyor
YEREL HABERLER 5 bin yıllık taş baskı geleneği Kazdağları´nda ...
Çocuk istismarının önlenmesi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Çocuk istismarının önlenmesi için imzalar atıldı
Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı
YEREL HABERLER Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı
Büyükşehir'den 3,5 milyon TL'lik yatırım Büyükşehir’den Sındırgı’ya dev yatırım Büyükşehir ‘jeotermal kurutma tesisi’ kuracak
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 3,5 milyon TL'lik ...
Balıkesir’in vergi rekortmenleri açıklandı
YEREL HABERLER Balıkesir’in vergi rekortmenleri açıklandı
Mehmet Akif’i ölüm yıldönümünde anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif’i ölüm yıldönümünde anıldı
Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için ...
Zahide nine, unutulmaya yüz tutmuş sanatı öğretiyor
YEREL HABERLER Zahide nine, unutulmaya yüz tutmuş sanatı öğretiyor
Erdekli Muhtarlar midye çiftliği istemiyor
YEREL HABERLER Erdekli Muhtarlar midye çiftliği istemiyor
Antandros ve Aeneas mitolojisi Rusları etkiledi Kültür turizmi Balıkesir’de taçlanacak
YEREL HABERLER Antandros ve Aeneas mitolojisi Rusları ...
Hayatlarının ilkini yaşadılar...Türkmen kızları ilk defa kuaföre gitti
YEREL HABERLER Hayatlarının ilkini yaşadılar...Türkmen kızları ilk ...
Ayvalık'ta gönüllü kadınlar yangınlara müdahale edecek
YEREL HABERLER Ayvalık'ta gönüllü kadınlar yangınlara müdahale ...
"Başarılı olabilmenin sırrı asla pes etmemek" "Ulaşılabilir hedeflere sahip olduğun zaman, başarı kendiliğinden gelecektir" Nuri Alço, Ümit Karan Gizem Özdilli'den Tezemir'e destek
YEREL HABERLER "Başarılı olabilmenin sırrı asla pes ...
Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 ...
Vefatının 46. yılında İsmet İnönü anıldı İsmet İnönü, Edremit’te anıldı
YEREL HABERLER Vefatının 46. yılında İsmet İnönü anıldı İsmet İnönü, ...
Ayvalık’ta jandarma 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta jandarma 2 bin 400 litre kaçak içki ele ...
Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı, 6 zeytin işçisi ...
Balıkesir'in güvenliği masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'in güvenliği masaya yatırıldı
Şamil Kadirov Gürcistan’dan “altın kemer” ile döndü
YEREL HABERLER Şamil Kadirov Gürcistan’dan “altın kemer” ile döndü
Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına
YEREL HABERLER Sındırgı'dan Güreş Milli Takımına
Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü
Burhaniye daha güvenli hale gelecek
YEREL HABERLER Burhaniye daha güvenli hale gelecek
“Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi Ulusal Sempozyumu” sonuç bildirgesi açıklandı
YEREL HABERLER “Milli Mücadelenin 100. Yılında Ayvalık Cephesi ...
Burhaniye’de Liseli gençler anlamlı bir projeye imza attı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Liseli gençler anlamlı bir projeye imza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X