Edremit Belediyesi'nden zabıtalara hizmet içi eğitim

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi, zabıta personeli için hizmet içi eğitim semineri düzenledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Zabıta Müdürlüğü personeli için zabıta ile ilgili güncel mevzuat eğitimi düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Baş Kontrolörü Recep Demir tarafından verilen seminerde belediye zabıtasının görev ve yetkileri konusunda eğitim verildi.

BALIKESİR 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

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