(ÖZEL) Jeofizik uzmanı Çetin Septel: "Gökçeyazı fayı değil, Simav ve Kuzey Anadolu fayı tehlikeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(ÖZEL) Jeofizik uzmanı Çetin Septel: "Gökçeyazı fayı değil, Simav ve Kuzey Anadolu fayı tehlikeli"

İHA

(ÖZEL) Jeofizik uzmanı Çetin Septel: "Gökçeyazı fayı değil, Simav ve Kuzey Anadolu fayı tehlikeli"

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Çetin Septel, Balıkesir'in depremselliği ile ilgili açıklamada bulundu.
Çetin Septel, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Gökçeyazı'da söylenildiği gibi 67,2 büyüklüğünde deprem olacağı yönünde bilgi ve veri olmadığını ama Simav fayı ile Kuzey Anadolu fay depremlerinin Balıkesir ve çevresinde 55,5 şiddetinde sarsıntılara yol açabileceğini açıkladı. Septel yaptığı açıklamada, "10.12.2019 tarihinde Balıkesir ilindeki deprem, Kandilli Rasathanesinden edinilen bilgiye göre 5.04.5 büyüklüğünde, Altıeylül ilçesine bağlı Akçaköy ve Bayat mahallelerinde olmuştur. Artçı sarsıntıları 1.53.2 olarak devam etmiştir. Bu depremden sonra Akçaköy ve Bayat mahalleleri civarında yeni fay hatları oluşmuştur. Ancak bugüne kadar MTA Genel Müdürlüğünce belirlenmiş aktif faylar yoktur. Dolayısıyla sıra dışı bir depremdir. Bu da bize Marmara bölgesinde yer altında yüksek bir gerilim olduğunu göstermiştir. Marmara'da gerilimin yüksek olduğu bilinmektedir. BalıkesirBayat depremi ile bölgede yüksek miktarda enerji boşalması olmuştur" şeklinde ifade etti.

"Gökçeyazı fay hattı açıklamaları halkı tedirgin ediyor"
Septel, Gökçeyazı fay hattı ile çıkan haberlerin bilimsel verilere dayanmadığını ve yapılan açıklamaların yörede yaşayanları tedirgin ettiğini belirterek, "Balıkesir depremiyle ilgili birileri çıkıp açıklamalar yapıyor. Balıkesir’de Gökçeyazı fayı bin yılda bir kırılıyordu, ancak 2 bin yıl geçti hala kırılmadı diyorlar ve bu fay segmentinde 67,2 büyüklüğünde deprem olacak şeklinde fikir beyan ediyorlar. Neye göre bu büyüklükler veriliyor? Fay segmentleri belirli periyotlarda illede kırılacak diye bir şart yok. Her fayın kendine özgü özellikleri vardır. Bu tür açıklamalar halkı tedirgin etmekten başka işe yaramıyor. Bugünlerde Balıkesir halkı oldukça tedirgin. Kimsenin elinde bilimsel veri olmadan konuşması doğru değildir. Dünyada hiçbir bilimsel teknikle henüz depremlerin yeri ve zamanını tespit edilemiyor" şeklinde konuştu.
Septel, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Günümüzde depremlerin tahmini ile ilgili çalışmalar jeofizik yöntemler ile de yapılmaktadır. Bursa Büyükşehir BelediyesiTÜBİTAK ortaklığıyla bir proje yapılmıştır. Bu proje kapsamında Bursa civarındaki aktif faylar paleosismoloji bilimiyle incelemiş ve ivmeölçerler ile takip edilmiştir. Bilimsel olarak hangi fayın kaç büyüklüğünde deprem oluşturacağını hesaplamıştır. Balıkesir'de ise Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığındaki Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi ile Balıkesir fayları incelenmekte, kurulan 8 adet sismik gözlem istasyonu ve üretilen güncel hız modellerinin katkısıyla Balıkesir ili ve yakın civarındaki sismik etkinlik takip edilmekte. Ayrıca fay sistemlerinde oluşan büyük depremlerin odak mekanizması çözümleri yapılmaktadır ve bu proje devam etmektedir. Sonuçları nihayete ulaşmamıştır."

BALIKESİR

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da
YEREL HABERLER Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da
Prizden çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Prizden çıkan yangın korkuttu
Ayvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildi
Öğrenciler tarihi isimlerle İngilizce öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler tarihi isimlerle İngilizce öğreniyor
Karayollarında traktör römorklarına reflektör takıldı
YEREL HABERLER Karayollarında traktör römorklarına reflektör takıldı
Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını ...
Anne ve oğlu soba kurbanı oldu
YEREL HABERLER Anne ve oğlu soba kurbanı oldu
Balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı
YEREL HABERLER Balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı
İlk kutlama Kızılay Huzurevinden
YEREL HABERLER İlk kutlama Kızılay Huzurevinden
Edremit Belediyesi'nden zabıtalara hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi'nden zabıtalara hizmet içi eğitim
Muhtarlar Derneği Edremit’te açıldı
YEREL HABERLER Muhtarlar Derneği Edremit’te açıldı
Burhaniye’de Mehmet Akif Ersoy için görkemli anma töreni
YEREL HABERLER Burhaniye’de Mehmet Akif Ersoy için görkemli anma ...
EYCC Yorkshire Kanarya Kulübü 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER EYCC Yorkshire Kanarya Kulübü 2. Olağan Genel Kurulu ...
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL HABERLER Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı
BAÜN'de CBS günü etkinliği
YEREL HABERLER BAÜN'de CBS günü etkinliği
5 bin yıllık taş baskı geleneği Kazdağları´nda sürüyor
YEREL HABERLER 5 bin yıllık taş baskı geleneği Kazdağları´nda ...
Sanatla geçen bir ömür Resmin şairi Devrim Erbil
YEREL HABERLER Sanatla geçen bir ömür Resmin şairi Devrim Erbil
Çocuk istismarının önlenmesi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Çocuk istismarının önlenmesi için imzalar atıldı
Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı
YEREL HABERLER Balıkesirspor'dan Glumac için veda paylaşımı
Büyükşehir'den 3,5 milyon TL'lik yatırım Büyükşehir’den Sındırgı’ya dev yatırım Büyükşehir ‘jeotermal kurutma tesisi’ kuracak
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 3,5 milyon TL'lik ...
Balıkesir’in vergi rekortmenleri açıklandı
YEREL HABERLER Balıkesir’in vergi rekortmenleri açıklandı
Mehmet Akif’i ölüm yıldönümünde anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif’i ölüm yıldönümünde anıldı
Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Marmara da Kadına yönelik şiddetle mücadele için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X