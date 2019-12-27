Balıkesir polisinden 45 uyuşturucu tacirine operasyon 45 tacirden 4'ü adli makamlarca tutuklandı

Balıkesir polisi il genelinde son 48 saatte yaptığı operasyonlarda 45 uyuşturucu tacirini yakaladı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamlara sevkedilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi ve ilçelerde son 48 saatte yaptığı 25 operasyonda toplam 45 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 42 gram Bonzai maddesi,152 gram Esrar maddesi, 7 gram Metamfetamin, 1 gram Eroin, bin 551 adet uyuşturucu hap, 313 gram Skunk maddesi ile 3 adet ectasy hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 4'ü adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.

BALIKESİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:57

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.