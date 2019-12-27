Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu

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Balıkesir'de, polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince, yılbaşı öncesi il genelinde kaçak tütün operasyonu yapıldı. Operasyonda, 6 adet sigara sarma makinası, 11 bin 700 adet dolu makaron, 10 kg tütün, 80 kg bandrolsüz tütün, 30 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKESİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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