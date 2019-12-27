Büyükşehir Belediyesinden öğrenciye kıyak tarife

Balıkesir'in Karesi, Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Bandırma, Erdek ve Gönen ilçeleri şehir içi hatlarda geçerli olacak olan üniversite, lise, ilk ve ortaokul öğrencileri için aylık abonman Akıllı Balkart uygulaması 1 Ocak 2020 itibarıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) öğrencilere kolaylık sağlayacak kampanyalar üretmeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma'nın Akıllı Balkart uygulamasındaki abonman tipleri şöyle;



Abonman Tipi 1

Aylık 100 Kontör olan 90 TL tutarında abonman tipinde 30 gün boyunca şehir içi hatlarda 50 biniş, merkez kampüs hattında 33 kez biniş yapma imkanı sağlanacak. Ayrıca şehir içi otobüs hatlarında 20 kuruş yüzde 10 oranında indirim. Şehir içi minibüs ve taksidolmuş hatlarında 35 kuruş yüzde 16 oranında indirim. Kampüs hattında 30 kuruş yüzde 10 oranında indirim.



Abonman Tipi 2

Aylık150 kontör 125 TL tutarında olan abonman tipinde öğrencinin 30 gün boyunca şehir içi hatlarda 75 biniş, merkez kampüs hattında 50 kez biniş yapma imkanı sağlanacak. Bu abonman tipinde özellikle kampüs hattını kullanan öğrencilerimizin kullanımı hedeflendi. Şehir içi otobüs hatlarında 34 kuruş yüzde 17 oranında indirim. Şehir içi Minibüs ve Taksi Dolmuş hatlarında 49 kuruş yüzde 23 oranında indirim. Kampüs hattında 51 kuruş yüzde 17 oranında indirim.



Yükleme Bilgileri

İndirimli kartlara yükleme yapılabilecek olup öğrencinin yeni kart almasına gerek olmayacak. Tüm poslara entegre edilebilecek olup bayilerden yükleme yapılabilecek. Yükleme tutarı pos bakiyesinden düşecek. Yükleme tarihinden itibaren abonmanın 30 gün kullanım süresi olacak.

BALIKESİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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