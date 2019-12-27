Burhaniye´de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Burhaniye´de sahte içki imal ederek, sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Şüpheliler E.F., A.F., F.A. ve O.A´nın işyeri ve evlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 40 litre sahte votka ile 90 litre sahte rakı ve alkol yapımında kullanılan 40 malt aroma ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilere ait adreslerde 7 sigara sarma makinesi, 500 gram tütün ve 30 kutu içinde sarılmış 6 bin sigara ile 4 bin 150 sigara kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
BALIKESİR
27 Aralık 2019 Cuma
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