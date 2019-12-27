MHP’den Rona Yırcalı’ya ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MHP’den Rona Yırcalı’ya ziyaret

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il yönetimi işadamı Rona Yırcalı'yı ziyaret etti.

MHP’den Rona Yırcalı’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il yönetimi işadamı Rona Yırcalı’yı ziyaret etti.
MHP Balıkesir İl Başkanlığı Yırcalı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Rona Yırcalı’ya yapılan nezaket ziyaretinde Balıkesir, Türkiye gündemine dair görüş alışverinde bulundular. Yaklaşık 1 saat süren nezaket ziyareti sonrası Yırcalı misafirlerini kapıya kadar uğurladı. Ziyaret sonrası MHP İl Başkanı E. Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Rona Yırcalı’ya teşekkürlerini sundu.

BALIKESİR

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:14
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AYTUGEB´in ödenmeyen aidatları 500 bin TL´yi buldu
YEREL HABERLER AYTUGEB´in ödenmeyen aidatları 500 bin TL´yi buldu
Yeni Edremit Devlet Hastanesi ile ilgili iddialara yalanlama geldi
YEREL HABERLER Yeni Edremit Devlet Hastanesi ile ilgili iddialara ...
Yeni yılın coşkusu 10’da
YEREL HABERLER Yeni yılın coşkusu 10’da
Burhaniye´de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Burhaniye´de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
Maaş promosyonunda rekor Balıkesir Üniversitesinden maaş alanlara 5 bin 806 lira promosyon
YEREL HABERLER Maaş promosyonunda rekor Balıkesir Üniversitesinden ...
Başkan Orkan Başçeşme’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Orkan Başçeşme’de incelemelerde bulundu
İvrindi’de Kaymakam Keser, öğrencilerle kitap okudu
YEREL HABERLER İvrindi’de Kaymakam Keser, öğrencilerle kitap okudu
Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu Üst düzey yöneticiler ve patlayıcı uzmanı yakalandı
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu Üst düzey yöneticiler ...
Büyükşehir Belediyesinden öğrenciye kıyak tarife
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden öğrenciye kıyak tarife
Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu
Burhaniye’de jandarmadan sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Burhaniye’de jandarmadan sahte içki operasyonu
Balıkesir'de polis aranan 97 şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 97 şahsı yakaladı
Bağ evini kaçak içki imalathanesi yaptı
YEREL HABERLER Bağ evini kaçak içki imalathanesi yaptı
Balıkesir polisinden 45 uyuşturucu tacirine operasyon 45 tacirden 4'ü adli makamlarca tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden 45 uyuşturucu tacirine ...
Balıkesir'de 17 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 17 silah ele geçirildi
(ÖZEL) Jeofizik uzmanı Çetin Septel: "Gökçeyazı fayı değil, Simav ve Kuzey Anadolu fayı tehlikeli"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Jeofizik uzmanı Çetin Septel: "Gökçeyazı fayı ...
Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de DAEŞ operasyonu
Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da
YEREL HABERLER Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da
Prizden çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Prizden çıkan yangın korkuttu
Ayvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildi
YEREL HABERLER Ayvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildi
Öğrenciler tarihi isimlerle İngilizce öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler tarihi isimlerle İngilizce öğreniyor
Karayollarında traktör römorklarına reflektör takıldı
YEREL HABERLER Karayollarında traktör römorklarına reflektör takıldı
Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen anne ve engelli oğlu hayatını ...
Anne ve oğlu soba kurbanı oldu
YEREL HABERLER Anne ve oğlu soba kurbanı oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X