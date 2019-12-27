MHP’den Rona Yırcalı’ya ziyaret

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Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il yönetimi işadamı Rona Yırcalı’yı ziyaret etti.

MHP Balıkesir İl Başkanlığı Yırcalı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Rona Yırcalı’ya yapılan nezaket ziyaretinde Balıkesir, Türkiye gündemine dair görüş alışverinde bulundular. Yaklaşık 1 saat süren nezaket ziyareti sonrası Yırcalı misafirlerini kapıya kadar uğurladı. Ziyaret sonrası MHP İl Başkanı E. Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Rona Yırcalı’ya teşekkürlerini sundu.

BALIKESİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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