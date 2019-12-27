Burhaniyeli kursiyerler yaşlıları sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği cilt bakımı kursu devam ederken, Kenan Sucuoğlu Huzurevine giden kursiyerler yaşlıları sevindirdi. Eğitmen Ayten Komşu’nun öncülüğünde huzurevine giden 15 kursiyer yaşlıların saçlarını kesti ve cilt bakımı yaptı.

Huzurevi Müdür Hatice Toptaş tarafından karşılanan 15 kursiyer, yaşlıların ellerini öpüp onlarla sohbet ederken saç bakımlarını yaptı. Tırnak kesen ve cilt bakımı yapan kursiyerler büyük takdir topladı. Huzurevi Müdürü Hatice Toptaş, Eğitmen Ayten Komşu ve kursiyerlere teşekkür etti. Ziyarete katılan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı’da, Huzurevi Müdürü Hatice Toptaş ve kurs öğretmeni Ayten Komşu ile kursiyerleri kutladı. Ziyaretlerinin devam edeceğini anlatan Dükancı, “Bu gün kursiyerlerimiz önemli bir çalışmaya imza attı. Bura da 20 yaşlının saç kesimi ve cilt bakımları yapıldı. Kursiyerlerimiz yaşlıların dualarını aldılar. Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.

BALIKESİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:51

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