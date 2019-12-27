Balıkesir’de zirai don uyarısı

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada zirai don uyarısı yapıldı.
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan uyarıda, Balıkesir bölgesinin 2829 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette zirai don olayı beklendiği açıklandı. Zirai don riski beklenen kesimlerde zirai faaliyette bulunan üreticilerin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
BALIKESİR
27 Aralık 2019 Cuma
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