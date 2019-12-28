Huzurevinde kalan yaşlılar için erken yılbaşı kutlaması

Burhaniye ilçesinde, Kenan Sucuoğlu Huzurevi'nde kalan yaşlılar için sazlı sözlü erken yılbaşı kutlaması düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde devam eden bağlama kursuna katılan vatandaşların sazları eşliğinde eğlenen yaşlılar unutulmaz bir gün yaşadı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Sercan Özdil’in eğitmenliğini yaptığı bağlama kursuna devam eden vatandaşlar, Kenan Sucuoğlu Huzurevi'ndeki yaşlılara konser verdi. Sercan Özdil’in şefliğini yaptığı koro çeşitli türküler çalarken, yaşlılar türkülere eşlik etti. Hep birlikte çiftetelli oynanırken, danslar edildi ve halaylar çekildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı ve Huzurevi Müdürü Hatice Toptaş da oynayanlara eşlik etti. Huzurevinde kalan 20 yaşlı unutulmaz bir gün yaşadı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı’ya teşekkür eden Kenan Sucuoğlu Huzurevi Müdürü Hatice Toptaş, “Bugün erken yılbaşı eğlencesi yaptık. Hep birlikte dans edip halaylar çektik. Yaşlılarımız unutulmaz bir gün yaşadı. Çalıp söyleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Huzurevine daha çok ziyaretçi bekliyoruz” dedi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı da, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bağlama kursu öğrencileri ile huzurevine geldik. Burada hep birlikte eğlendik. Yaşlılarımız da mutlu oldular. Huzurevi Müdürü Hatice Toptaş ve yaşlılarımıza teşekkür ediyorum. Kurs öğretmeni Sercan Özdil ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri ayda bir tekrarlamayı planlıyoruz” dedi.

BALIKESİR 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:51

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