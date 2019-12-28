Burhaniye’de öğrenciler eski sporcularla tanıştı

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu, bu yıl ikincisini düzenlediği "Yaşadığın Şehir Senin Hayatın. Şehrini Tanı" etkinliğinde Burhaniyespor'un 1938'den 80'li yılların ortasına kadar olan futbol dönemini öğrencilerine tanıtmaya çalıştı. Okulun beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras, babası Yücel Aras'ın Burhaniye spor tarihi kitabından destek alarak hazırladığı sergide, o yıllarda futbol oynamış futbolcu büyüklerini okula davet ederek öğrencilerle tanıştırdı.

Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katıldı. Katılımcılara teşekkür eden Öğretmen Özgür Aras, “ Amacımız, o yıllardaki amatör ruhu, dostluğu, arkadaşlığı ve mücadeleyi gerek resimlerle gerek söyleşi şeklinde öğrencilerimize aktarmak istedik. Çünkü, aydınlık bir geleceğin aydınlık bir geçmişten geldiğine inanıyoruz. Geçmişteki tüm imkansızlıklara rağmen spor için bir araya gelen sporcuların ve ilçe halkının sporu nasıl yücelttiğini ve layık olan yere getirdiğini yeni neslin bilmesi ve örnek alması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Fotoğraf sergisinin arkasından gerçekleşen söyleşide, futbolcular anılarını, dostluklarını, karşılaştıkları zorlukları ve keyifli zamanları öğrencilerle paylaştılar. Öğrenciler de merak ettikleri soruları futbolculara sordular. Okul müdürü Abdullah Erez de, “Bugünkü etkinlik de bizlere destek veren Kaymakamımız Hüseyin Öner'e Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler'e, Milli Eğitim Müdürümüz Bora Zihni'ye, misafirlerimiz Fikret Akova, Necmi Şengider,Yücel Aras, Murat Aydınlıgil, Bahadır Saygılı, Mehmet Gümüş, Osman Özarkon ve Nevzat Öğün ile Mahalle muhtarımız Nesrin Yıldırım, Okul Aile Birliği Başkanımız Levent Oğuz ve yönetimine teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

BALIKESİR 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:51

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