Ayvalık’ta trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova sapağında H.A idaresindeki 10 YG 446 plakalı araç, yeşil ışık yandığı için Altınova istikametinden ana yola çıktığı sırada İzmir istikametinden Ayvalık’a doğru hızla seyretmekte olan İ.I. adlı sürücünün kullandığı 10 U 1648 plakalı araçla çarpıştı. Kazadan sonra tarla içine sürüklenen araçta bulunan sürücü H.A. yara almazken yanında bulunan oğlu O.A. başından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan O.A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölge Trafik ve Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili çalışmaları sürerken, Altınova Mahallesi’nden ana yola çıkan sürücü H.A. isimli sürücü; “Bana yeşil ışık yanınca ana yola çıktığımızda İzmir yönünden hızla gelen araç kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı ve bize vurdu” dedi.

İzmir yönünden gelen İ.I. isimli sürücünün kaza anında yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın ise, “Biz kırmızı ışığı fark edemedik. Sadece yolun ortasındaki araca vurduğumuzda kaza yaptığımızı anladı” dedi.

Kazada her iki araçta da ciddi hasar oluştu.

BALIKESİR 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.