Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör, jandarma ekiplerince yakalandı.
Ayvalık'ta insan kaçakçılığına karşı çalışma yürüten jandarma ekipleri, Küçükköy Mahallesi'nde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı 2 operasyonda, 84 kaçak göçmen ve organizatörler M.K. ile H.E. yakalandı.
M.K. ile H.E. hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak göçmenler ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
BALIKESİR
28 Aralık 2019 Cumartesi
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