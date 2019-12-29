Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan Erdek ilçesinde 1, Burhaniye ilçesinde 1, Edremit ilçesinde 4, Bigadiç ilçesinde 1, Ayvalık ilçesinde 1, Manyas ilçesinde 2, Balıkesir İl Merkezinde 6 kişi olmak üzere 16 aranan şahsı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 16 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:52

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