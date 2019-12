Vali Yazıcı'dan yeni yıl mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Ersin Yazıcı mesajına, "Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum" şeklinde başladı

"Yeni yıl mesajı dolayısıyla bir kez daha toplumun temelini oluşturan ailemize önem verelim diyorum" diyen Vali Yazıcı, aile, toplumumuz için kutsaldır dedi. İnanç ve değerlerimizin hiçbir şiddeti tasvip etmediğini ifade eden Vali Yazıcı, "Sevgiyi saygıyı anlayışı egemen kılmalıyız. Bizim medeniyetimiz kadını tarihin her döneminde baş tacı yapmıştır. Kadınların güçlü olduğu toplumlar daha başarılıdır. Kadına yönelik şiddetle her zaman mücadele edeceğiz ve mağdur kadınlarımızın destekçisi olacağız. Kadınlara yönelik şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Şiddet insanlık suçudur. Bu yüzden şiddetle mücadele hususunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, "Ulaşamayacağımız hedef yoktur"

Mesajında, "Yeni bir yıla Balıkesirli hemşehrileriyle birlikte girmenin mutluluğunu yaşadığını" ifade eden Vali Yazıcı, "Onurlu görevi devir aldığımız günden bu yana Balıkesir halkı için gece gündüz, saat mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Balıkesir Valisi olarak bütün hemşehrilerime 2019 yılında yapmış olduğumuz projelere vermiş oldukları destekten dolayı, minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. 2020'yi ilimizin kültürel, eğitim, bilim, sanayi, sağlık, tarım, turizm gibi birçok alanda daha yüksek hedeflere taşımak üzere çalışmalar yapacağımız bir yıl olarak hedeflemekteyiz. Çok çalışırsak ve başaracağımıza inanırsak ulaşamayacağımız hedef yoktur. Umutlarımıza her birlikte, elele, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kavuşacağız. Bu vesileyle, Valiliğimiz ve tüm kurumlarımız bugüne kadar olduğu gibi 2020 yılında da siz değerli vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğini ve kapılarımızın sizlere her zaman açık olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Vali Yazıcı, Balıkesir'in ve dolayısıyla Türkiye'nin daha kalkınmış, güçlenmiş, itibarı yükselmiş, 2023 hedeflerine odaklanmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkması için daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Eğitim konusuna çok önem vermemizi, anababaların çocuklarını evrensel değerlere inanan aydın kişiler olarak yetişmelerini teminen her düzeyde eğitime yönlendirmelerini; Devletimizin bu alanda sağladığı tüm olanakları sonuna kadar kullanmalarını önemle tavsiye ediyorum. Bu çerçevede, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesini il genelinde uygulamaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeye çalışmak en önemli görevimiz olmalıdır. Şimdi çalışma zamanı, çok çalışacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız" dedi.

Devletimiz, her türlü sorunun üstesinden gelecek güçtedir

Devletimizin kararlı tutumu; tüm güvenlik güçlerimizin cansiperane uğraşlarıyla terörün kökünün de kazınacağına inancının tam olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Balıkesirli hemşehrilerimin Şehitlerimize, Gazilerimize ve ailelerine gösterdikleri duyarlılık ve dayanışmadan ötürü hakikaten gurur duyduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Onları unutmamalıyız. Onlar bizim iftihar kaynağımızdır. Bu bağlamda, Şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor, ne şekilde olursa olsun, her türlü terörist hareket ve faaliyetleri lanetliyorum. Terörle mücadele önümüzdeki süreçte de, taviz verilmeksizin her alanda sürdürülecektir. Şu unutulmamalıdır ki, Devletimiz, her türlü sorunun üstesinden gelebilecek güçtedir. Binlerce Şehidimizin kanı ile sulanmış bu güzel vatanımızı, bu aşağılık hainlere, kendini bir dolara satan gafillere bırakmayacağız. Gerek bölge ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu iç savaş, terör ve çatışma ortamı, gerek ülkemizi hedef alan tüm terör örgütleri, halkımızın birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Yeni yılın, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü; Devletimizi sımsıkı, birbirimizi sevgiyle kucaklayacağımız bir yıl olmasını diliyorum. En büyük gücümüz Devletimiz ve birlik beraberliğimizdir. Hepimiz Devletimize dört elle sarılmalıyız. Özellikle ülkemizin menfaatlerini ilgilendiren konularda, aranızdaki her türlü görüş ayrılığını bir kenara iterek, ortak mücadelemize en güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğinize inanıyorum. Bu duygularla, başta Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz olmak üzere ilimizde görev yapan mülki, askeri ve adli erkanla, tüm daire amir ve memurlarımızın, işçi kardeşlerimizin, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve basın mensupları ile tüm Balıkesirli hemşehrilerimize yeni yılın barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" şeklinde mesajını tamamladı.

