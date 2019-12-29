Kepsut'ta kaçak kazıya 4 gözaltı

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BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı olaylarına yönelik istihbarı çalışmaların ardından Kepsut ilçesi Karacaören Mahallesi kırsalında, B.B., A.D., H.K. ve H.Ş.'nin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kaçak kazı yaparken şüphelileri suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait araçta ve bölgede yapılan aramalarda 3 kazma ve 3 dedektör ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan B.B., A.D., H.K. ve H.Ş. hakkında yasal işlem başlatıldı.



BALIKESİR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:52

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