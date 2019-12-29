Burhaniye’de satranç kursu ilgi gördü

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Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Faruk Kızıklı İlkokulu'nda düzenlediği satranç kursu ilgi gördü.

Faruk Kızıklı İlkokulu'nda derslerden sonra düzenlenen satranç kursu ilgi gördü. Öğrenciler, kurs saatini iple çekerken, satranç oynamanın derslerdeki başarıyı artırdığı kaydedildi. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, Okul Müdürü Hızır Gündoğmuş ve Öğretmen Arzu Yantemur’dan bilgi aldı. İlçede satranç sporuna olan ilginin çok iyi olduğunu anlatan Müdür Dükancı, “Faruk Kızıklı İlkokulu'nda zeka oyunları, satranç ve halk oyunları kurslarımız devam ediyor. Okullarımızda kurs açmaya devam ediyoruz. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

BALIKESİR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:52

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