Karesi’de 'kitap sizden çaylar bizden' etkinliği Çay ikram edip, kitap topladılar

Karesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından 'kitap sizden çaylar bizden' kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Karesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Zağnos Paşa Camisi yanındaki bedesten alanındaki bir kafede okumayı yaygınlaştırmak amacıyla 'kitap sizden çaylar bizden' sloganıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte kitap okuyan vatandaşlara çay ikramı yapıldı, etkinlik sonunda ise isteyenler kırsal mahallerdeki okullarda kütüphane oluşturması amacıyla kitaplarını Karesi Kent Konseyi'ne bağışladı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kitap okuma etkinliğine sanat, spor ve siyaset camiasının yanı sıra kent halkının çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi göstermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Orkan, “Böyle güzel bir etkinlikte bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler okumayı biraz unutuyoruz gibi geliyor bana. Bundan ötürü ben bilhassa çocuklarımın yanında dahi kitap okumayı özellikle yapıyorum. Bakıyorum ki zaman teknoloji devri oldu. Buna karşı değilim. Maalesef üzülüyorum ben o kitabı açtıktan sonra o kitabın kokusu bile bir sürü parfümün kokusundan bile daha güzel geliyor. Bilhassa tüm okullarımızın kütüphanesinin oluşturulmasında veya böyle kitap okuma etkinliklerinde gelirseniz minnettar oluruz. Katılımlarınız için teşekkür ederim” diye konuştu.

Kitap okuma etkinliğinde proje hakkında bilgiler veren Karesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Sevinç Özden, yaptıkları çalışmalarda, projelerinde toplumda bıraktığı izlerin derin olması için çabaladıklarını söyledi.

Etkinlik katılım ve destek sağlayanların kitap okuması ardından sona erdi. Etkinliğe Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, eşi Pelin Orkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Sevinç Özden, Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı ve futbolcular, Avrupa Şampiyonu Boksör Ali Eren Demirezen, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar ve çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı.

BALIKESİR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:52

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