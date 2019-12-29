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Balıkesir olası bir depreme hazır

İHA

AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin, ildeki tüm kurum ve kuruşlarla koordineli bir şekilde çalışarak afetlerde ortak hareket edeceklerini söyledi.

Balıkesir olası bir depreme hazır

AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin, ildeki tüm kurum ve kuruşlarla koordineli bir şekilde çalışarak afetlerde ortak hareket edeceklerini söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, 2019 yılının son oturumunu gerçekleştirdi. Son zamanlarda bölgede çok sayıda deprem meydana gelmesi nedeniyle önceki mecliste meclis üyeleri tarafından gündeme getirilen deprem konusunda yapılan çalışmalar üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bayram Şahin bir sunum gerçekleştirdi. 10 Aralık günü merkez üssü Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Akçaköy Mahallesi’nde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından deprem konusunda AFAD İl Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar ile afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili Şahin şu açıklamalarda bulundu:
“Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz, afetler öncesinde ‘Afete Hazır Türkiye Projesi’ kapsamında afete hazır okul, iş yeri, afete hazır gençler ve afete hazır Türkiye olmak üzere hazırlıklarına devam ediyor. AFAD yerleşkemiz, Balıkesir İl Müdürlüğümüzün bulunduğu TOKİ yerleşkesinde yaklaşık 30 dönüm bir alan içerisinde bulunuyor. Bu alan içerisinde Türkiye’de 26 yerde bulunan, bir tanesi de bizde olan AFAD lojistik depomuz bulunuyor. Aynı alan içerisinde tüm çağrıların tek noktada birleştiği 122 Çağrı Merkezimize düşerek burada çağrı alıcılarımızla irtibata geçiyorlar. AFAD İl Müdürlüğü ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin bulunduğu bir alan, aramakurtarma depomuz ve araçlarımızın bulunduğu bir alan ve yine en önemlisi afet ve acil durumlara müdahale etmek üzere yerleşkemizde acil durumlar için helikopter pistimiz bulunuyor. AFAD Lojistik Depomuz tabii ki bu bölgeye hitap etmekte, Marmara Bölgemizde bulunan bütün illerimize destek amacıyla çadır, battaniye, yatak, çarşaf ne varsa afet ve acil durumlarda ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hizmetinde. İl Müdürlüğümüz 5 şubeden oluşuyor, 72 personelle çalışıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında biz bütün kurumlarımızla beraber seferber olup, afetlere müdahale ediyoruz.”
2019 yılında yürürlüğe giren “Türkiye Deprem Tehlike Haritası”na göre Balıkesir ve Marmara Bölgesi’nin deprem kuşağında yer aldığını belirten Şahin, şehir merkezi, Edremit ve Bandırma’nın en riskli alanlar olduğunu söyledi.

“Her ilçede deprem gözlem istasyonu var”
Bölgede her an bir deprem meydana gelebileceğinin altını çizen Şahin, ne zaman, nasıl, hangi büyüklükte, kimleri etkileyecek, denizde mi, karada mı olacak bununla ilgili kesin bir şey söylenemeyeceğini belirterek şöyle konuştu:
“Deprem konusunda her zaman hazırlıklı olmalıyız. AFAD olarak da her zaman hazırlıklıyız. Balıkesir’de her an deprem olabilir ama tarihi, saati belli değil. Her ilçemizde deprem gözlem istasyonumuz var. Toplamda 35 tane deprem gözlem istasyonumuz var. ‘Afete Hazır Türkiye Projesi’ kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. İl müdürlüğü olarak toplamda 71 bin 319 kişiye temel afet bilinci eğitimleri verdik, eğitimlerimiz devam ediyor. Son yaşadığımız depremin ardından Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanmış olduğumuz koordinasyon kurulunda alınan kararlar doğrultusunda STK’lara, kamu kurum kuruluşlarına, jandarmaya, emniyete, AFAD olarak yetersiz kalacağımızı düşünerek bütün kamu kurumlarına çadır kurma eğitimlerine başladık. Balıkesir AFAD yalnız çalışmıyor. Balıkesir İl Afet Müdahale Planı Hizmet Gruplarımız var. 26 hizmet grubumuzun 8’i AFAD İl Müdürlüğümüzde, 2’si Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde, 2’si Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde, 2’si Karayollarında olmak üzere diğer hizmet gruplarımızın hepsi afet durumlarında harekete geçiyor. Kurumlarımızın her biri olası bir afet durumunda ne yapacağını biliyor, bu konuda hazırız. Bunların toplantısı yılda iki kez Vali Ersin Yazıcı başkanlığında kurum yöneticilerimizle birlikte gerçekleştiriliyor.”

“Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz”
Toplanma ve barınma alanları hakkında da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerini bilgilendiren Şahin, “Toplanma alanları barınma alanı değildir, toplanma alanları vatandaşlarımızın afetten sonra ilk buluşacakları yerdir. Afetten sonra sağ kalan vatandaşlarımızın evlerine en yakın yerlerdeki park, okul bahçesi, meydan buralar toplanma alanlarıdır. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık, bunun sonucunda şu anda Balıkesir İl Müdürlüğümüzde ve ilçelerimizde bin 158 toplanma alanımız var. Türkiye genelinde sisteme kayıtlı 16 bin 740 tane toplanma alanı var. Ben Balıkesir’deki tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum, bu konuda Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz. Bu belediyelerimizin duyarlılığından kaynaklı bir başarı, çünkü toplanma alanlarını onlar tespit ediyor. Afetlerden sonra barınma alanlarımızda Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Halalca Mahallesi’nde ve Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ayşebacı Mahallesi’nde olmak üzere 1 milyon 200 bin dönüm alan belirledik. Bu anlamda Bandırma ve Edremit ilçeleri de barınma alanlarını bize bildirdiler” diye konuştu.
Sunumun ardından AFAD Müdürü Bayram Şahin, meclis üyelerinin afetler hakkındaki sorularını yanıtladı.

BALIKESİR

29 Aralık 2019 Pazar

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