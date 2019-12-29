Ayvalık’ta 40 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarımsaklı Plajı açıklarında bir lastik botla Midilli Adası’ na gitmekte olan göçmen grubunu fark eden Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bulunan 16’sı çocuk, 11’i kadın olmak üzere 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalan 40 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemler başlatıldı.

BALIKESİR 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:52

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