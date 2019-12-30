Kuzey ve Kıyı Ege'de fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rüzgarın; Marmara Bölgesi, Kuzey ve Kıyı Ege'de bu gece saatlerinden itibaren Salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (75100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.
BALIKESİR
30 Aralık 2019 Pazartesi
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