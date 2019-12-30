Kuzey ve Kıyı Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rüzgarın; Marmara Bölgesi, Kuzey ve Kıyı Ege'de bu gece saatlerinden itibaren Salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (75100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.

BALIKESİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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