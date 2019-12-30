Kapıdağ’a yılın ilk karı yağdı

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Kapıdağ Yarımadası’na yılın ilk karı düştü. Erdek’te pazar günü gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte Erdek'te soğuk hava etkisini artırırken, Kapıdağ Yarımadası’na mevsimin ilk karı yağdı. Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı sürerken, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollarda ulaşım devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı ve soğuk havanın bölgede devam etmesi bekleniyor.

BALIKESİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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