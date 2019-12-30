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Marmara Adası'na akım veren su altı kablolarını gemi çapası koparmış Kablo onarım gemisinin ...

İHA

Balıkesir'in Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisini onarma çalışmaları devam ediyor. Gemi çapasının zarar verdiği denizin 80 metre dibindeki kabloları onarım için Bandırma Limanı'nda hazır bekletilen gemi, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte çalışmalara başlayacak. UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik önce ada merkezine sırayla diğer bölgelere jeneratör kurmaya başladıklarını söyledi. Öte yandan, adada bulunan maden ocaklarına ait dev jeneratörler iş makineleriyle kamyonlara yüklenip ada merkezine getiriliyor.

Marmara Adası'na akım veren su altı kablolarını gemi çapası koparmış Kablo onarım gemisinin çalışması için fırtınanın dinmesi bekleniyor Bölgedeki maden ocaklarına ait jeneratörler kamyonlarla ada merkezine taşınmaya başlandı UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik: "Jeneratörleri kurup öncelikli olarak Marmara Adası merkezi olmak üzere sırayla diğer bölgelere enerji verilmesini planlamaktayız" "Kabloyu onaracak gemi Bandırma'da bekliyor hava müsaade eder etmez kablo onarımına başlayacak"

Balıkesir'in Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisini onarma çalışmaları devam ediyor. Gemi çapasının zarar verdiği denizin 80 metre dibindeki kabloları onarım için Bandırma Limanı'nda hazır bekletilen gemi, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte çalışmalara başlayacak. UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik önce ada merkezine sırayla diğer bölgelere jeneratör kurmaya başladıklarını söyledi. Öte yandan, adada bulunan maden ocaklarına ait dev jeneratörler iş makineleriyle kamyonlara yüklenip ada merkezine getiriliyor.
Edinilen bilgile göre, dün 15.00 sıralarında Marmara Adası açıklarında bir geminin fırtınada sürüklenme tehlikesine karşı attığı çapası 80 metre derinlikte Marmara Adası'nın elektriğini besleyen su altı kablolarına zarar verdi. Adada öğle saatlerinde başlayan elektrik kesintisi gece boyunca devam etti.
Ekiplerin gece boyu devam eden çalışması havanın aydınlanması ile birlikte hız kazandı. Elektrik Dağıtım Şirketi UEDAŞ'a bağlı ekipler Marmara Adası'na elektrik sağlayan hattın Erdek ilçesindeki teki ucu olan İlhanlar Mahallesi'ne bağlı Secret koyunda kablo test işlemini gerçekleştirdi. Denizin 80 metre dibinden giden 11 kilometrelik su altı elektrik kablosunun 6.8'inci kilometresinde hasar meydana geldiği tespit edildi.

Fırtına kesilince kablo onarım gemisi çalışmaya başlayacak
Kablonun onarımı için Bandırma Limanı'nda onarım gemisinin hazır bekletildiğini, geminin hava koşullarına bağlı olarak ilerleyen saatlerde çalışmaya başlamasını beklediklerini belirten UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, "Marmara Adasını besleyen su altı kablolarımızda bir arıza meydana geldi. Kablo test aracımızı hemen getirip arıza noktası tespitini yaptık. 6,8'inci kilometrede yaklaşık 80 metre derinlikte su altı kablolarının hasar gördüğünü tespit ettik. Olumsuz hava koşullarından dolayı kabloya müdahale edecek gemi maalesef çalışmamakta, çalışmasını bekliyoruz. Hasarın bir gemi çapasının teması sonucu oluştuğunu düşünmekteyiz. Bununla ilgili gerekli yazışmaları yaptık. Kamuyu bilgilendiriyoruz. Adada bulunan ekipler ise şu anda jeneratörleri kurup öncelikli Marmara Adası merkezi olmak üzere sırayla diğer bölgelere enerji verilmesini planlamaktayız. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte bizler de ekiplerimizle birlikte adaya geçerek destek vereceğiz. Kablo onarım sürecine başlayacağız. Kabloyu onaracak gemi Bandırma'da bekliyor hava müsaade eder etmez kablo onarımına başlayacak" dedi.
Öte yandan, adadaki mermer ocaklarından merkeze kamyonlarla jeneratör taşınmaya başlandı. Bölgedeki mermer ocaklarında bulunan jeneratörler iş makineleriyle vinç ve kamyonlara yerleştirilip ada merkezine gönderildi.

BALIKESİR

30 Aralık 2019 Pazartesi

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