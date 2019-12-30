Ocaklar İlkokul Yemekhanesi hizmete girdi

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Erdek İlçesinde Ocaklar İlkokulu yemekhanesi hizmete girdi. Erdek Kaymakam Ekrem Çalık ve Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Ocaklar Mahallesi’ndeki Ocaklar İlkokulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, okulda hazırlanan yemekhanenin açılışı gerçekleştiren Kaymakam Çalık, öğrencilere yönelik sunulan bu hizmetin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ocaklar İlkokulu yemekhanesinin açılışının ardından Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, BENGİ Projesi kapsamında öğrenciler ile birlikte kitap okuma saatine katıldı.

BALIKESİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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