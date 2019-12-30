Burhaniye’de eski futbolcular öğrencilerle buluştu

Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu düzenlediği organizasyonla, öğrencileri, Burhaniye’de eski yıllarda top koşturan isimlerle bir araya getirdi. Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu “Yaşadığın şehir senin hayatın, şehrini tanı” adıyla bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, 1938’den 1980’li yıllara kadar Burhaniye’de futbol oynamış isimler öğrencilerle bir araya geldi. Eski zaman Burhaniye’nin futbol maçlarından derlenen fotoğraf sergisinin de yapıldığı etkinlikte öğrenciler, bir zamanlar genç yaşta futbol oynamış isimler anılarıyla ilgili sorular sordu. 1938 yılından 80’li yıllara kadar başta Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler olmak üzere, Necmi Şengider, Fikret Akova, Bahadır Saygılı, Yücel Aras, Mehmet Gümüş, Osman Özarkon’un bir araya gelerek anıldığı etkinliğe, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner’de katıldı. Düzenlenen etkinlikte söz alan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, eski futbol oynadığı dönemlerde ki anılarını anlatarak futbol hayatıyla alakalı öğrencilerin sorularını yanıtladı. 20 yıla yakın dönem futbolculuk yaptığını anlatan Deveciler, sağ bek, stoper olarak oynadığı ifade ederek ‘Top geçer adam geçmez’ diye tabir edilen futbolcu olduğunu söyledi. . Eski dönemlerde futbolun amatör ruhla yapıldığını ifade eden Deveciler, şimdilerde futbolun para ile anıldığını dile getirdi. Çocukları soruları üzerine futbolu milletvekilliği döneminde bile oynadığını vurgulayan Başkan Deveciler, gençlerin sporla daha çok ilgili olmaları gerektiğini ifade etti. Geçmiş Belediye Başkanları dahil kendisinin de her fırsatta spora destek olduğunu yineleyen Deveciler, Burhaniye’de futbol takımlarının da artması gerektiğini söyledi. Etkinliği düzenleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Aras, daha önce çocuklar için Burhaniye’nin tarihiyle alakalı bir organizasyon yaptıklarını hatırlatarak 2’ncisi yapılan bu etkinlikle çocukların eski futbolcular ve anılarını tanıma fırsatı bulduklarını söyledi. Daha sonra diğer katılımcılarında futbol yıllarıyla ilgili anekdotlar aktarıldığı etkinlik düzenlenen kokteyl ile son buldu.

BALIKESİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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