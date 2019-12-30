Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki bir evde, dün gece 3 arkadaş aşırı alkol aldı. Ev sahibi A.B., silahını çıkartarak, Selin K'ye hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı. A.B, boş zannettiği silahı, arkadaşı S.D'nin kız arkadaşı Selin K'nin başına dayayarak tetiğe bastı. Ancak silah ateş alıp Selin K. hayatını kaybetti. Olayın öğrenilmesi ile birlikte şüphelileri yakalayan polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili A.B. ve maktulenin sevgilisi S.D. gözaltına alındı. Süphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

BALIKESİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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