Burhaniye’de 25 çocuk giydirildi

Burhaniye ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Burhaniye Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle 25 ihtiyaç sahibi çocuğun kışlık giyim ihtiyaçları karşılandı. İç çamaşırından montuna ve ayakkabısına kadar giydirilen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Kent Konseyi Kadın meclisinin öncülüğünde 25 ihtiyaç sahibi çocuk giydirildi. Nesrin Nazlıer Gürler ve Demet Karakaş Yağcı’nın yanı sıra Uysal Konfeksiyonun da aralarında bulunduğu hayırsever vatandaşların destekleriyle yapılan yardımda, çocukların iç çamaşırlarından montlarına, pantolonlarından botlarına kadar bütün ihtiyaçları karşılandı. Sosyal yardımların ihtiyaç sahipleri için önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “ Bu tür desteklere her zaman öncü olacağız. Başta hayırseverlere ve Burhaniye Kent Konseyi Kadın meclisine teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKESİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:52

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