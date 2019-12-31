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Balıkesir'de polis 9 aranan şahsı yakaladı

İHA

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 9 kişiyi yakaladı.

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 9 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürülüğüne bağlı ekipler il ve ilçelerde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan aranan şahıslardan 2'sini Burhaniye'de, 3'nü Edremit'te, 1 kişiyi Gönen'de ve 3 kişiyi de Balıkesir il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR

31 Aralık 2019 Salı

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