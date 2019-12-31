Selin’in ölümüyle ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde tabancayla başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Selin Kartal'ın ölümüyle alakalı 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayetle ilgili araştırmalarını genişleten polis ekipleri, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevre sakinlerinin bilgisine başvurdu. A.B. ve S.D'nin haricinde elde edilen bilgiler doğrultusunda kimlikleri belirlenen 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların olay gecesi ve ertesi sabah sokak ile evi kontrol ettikleri tespit edildi. Toplam 8 şüpheli Edremit Adliyesi'ne sevk edilirken, polis, A.B.ve S.D.'nin olaydan sonra 6 kişiyle buluşarak plan yapmış olmaları ihtimali üzerinde duruyor. A.B., S.D., M.O., A.E., M.C.F., S.S., E.T. ve M.B.’nin savcılık soruşturması sonrasında nöbetçi mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

BALIKESİR 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:52

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