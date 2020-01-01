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(Özel) Avusturyalı gurbetçi BAUN’da zayıfladı Avusturya’dan geldi, 35 dakikada sağlığına ...

İHA

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır obezite hastaları için uygulanan tüp mide ameliyatlarında elde edilen başarılar yurt dışında da kabul görmeye başladı. Avusturya'da yaşayan 20 yaşındaki gurbetçi Hasan Özcan, fazla kilolarından kurtulmak için Balıkesir Üniversitesi'ni seçerek başarılı bir ameliyat geçirdi.

(Özel) Avusturyalı gurbetçi BAUN’da zayıfladı Avusturya’dan geldi, 35 dakikada sağlığına kavuştu BAUN Tıp Fakültesi dünyanın da tercihi BAUN Tıp Fakültesi sağlık turizmine gözünü dikti

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık bir yıldır obezite hastaları için uygulanan tüp mide ameliyatlarında elde edilen başarılar yurt dışında da kabul görmeye başladı. Avusturya’da yaşayan 20 yaşındaki gurbetçi Hasan Özcan, fazla kilolarından kurtulmak için Balıkesir Üniversitesi’ni seçerek başarılı bir ameliyat geçirdi.
Tüp mide ameliyatı öncesinde 20 yaşında olmasına rağmen 134 kiloya ulaşan Avusturyalı gurbetçi Hasan Özcan, zayıflamak için Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’ni tercih etti. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Op. Dr. Ferhat Çay’ı zayıflamak için tercih eden Hasan Özcan’ın ameliyatıyla Tıp Fakültesi hastanesi sağlık turizminin de önünü açmış oldu.

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Çay: “En son hastamız Avusturya’dan geldi”
Balıkesir Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Çay, 20 yaşındaki Hasan Özcan’ın ameliyatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Obezite hastalığı Türkiye’de olduğu kadar dünyada da çok yaygı görülen bir sıkıntıdır. Dünyada şu anda 2 milyona yakın obez hasta bulunmaktadır. Obezite birçok hastalık ve kanserin nedenini oluşturur. Obezite hastalığı için Türkiye’nin dört bir yanından hastalarımız gelip tedavi olmaktaydı, en son hastamız yurt dışından Avusturya’dan gelerek bizi tercih etti. Ameliyatını yaptık. Ameliyatımız 35 dakika sürdü. Halk arasında tüp mide ameliyatı denen operasyonu gerçekleştirdik. Hastamızın bu sayede yaşam kalitesi artacak, fazla kilolarından kurtulacak, sağlıklı bir yaşantıya erişecek. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye için sağlık turizmi açısından bir merkez olmaya devam etmektedir. Hastanemiz bundan sonra hedeflerini genişletip Türkiye ve dünya için sağlık turizmi açısından çekim noktası olmaya devam edecektir. Bizlere bu imkanı verdiği için başta Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Engin Ulusal Hocamıza teşekkür ederiz. Her zaman desteklerini bize sunmaktalar ve arkamızda bulunmaktadırlar” diye konuştu.

Prof. Dr. Murat Başbuğ: “BAUN Sağlık Turizmi için ilk adımını attı”
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Başbuğ da hastanede yaptıkları başarılı obezite cerrahisi ise sağlık turizmine de adım attıklarını söyledi. Başbuğ, “Bilindiği üzere obezite dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezitenin cerrahi tedavisi bu tür hastalarda en etkili ve kalıcı olarak bilinmektedir ve kanıtlanmıştır. Biz de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak yaklaşık bir yıldan beri bu cerrahi tedaviyi başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz. Şu anda yaptığımız hasta gruplarında olumlu sonuçlar aldık. En son hastamızda yurt dışından bizi tercih ederek geldi. Bu da bizim için gurur verici bir durum. Sağlık turizmini de bu şekilde başlatmış olduk hastanemizde obezite cerrahisi olarak. Bundan sonra da Balıkesir Üniversitesi Hastanesi olarak bölge illerine ve yurt dışındaki hastalarımıza obezite konusunda her zaman yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

Avusturyalı gurbetçi Hasan Özcan: “Ferhat Çay Hocama teşekkür ederim”
Avusturya’da yaşayan 20 yaşındaki Hasan Özcan, 134 kiloya ulaşmasının ardından obezite cerrahisiyle sağlığına kavuşmak için Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’ni tercih ettiğini söyledi. Op. Dr. Ferhat Çay’a ameliyat olmak için tavsiye üzerine geldiğini söyleyen Hasan Özcan, “Doğma büyüme Avusturya’dayım ben. Bu fazla kilolarım nedeniyle tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Araştırma yaptım. Benim yengem ve bir kuzenim de bu ameliyatı oldular, onlarla irtibata geçtim, konuştum. Onlar Ferhat Hoca’da ameliyat olmuşlar ve bana Ferhat Hocayı tavsiye ettiler. Ondan sonra Ferhat Hoca’nın telefonunu bana verdiler. Bende araştırdım, kendisiyle çok fazla telefon görüşmesinde bulundum ve hocamla bir karar aldık. Ferhat Hocam beni Balıkesir Üniversitesi’ne davet etti. Bende yaklaşık iki ay önce bu kararı verdiğimde her şeyi kesinleştirdim ve 25 Aralık’ta ameliyat kararını aldık. Bende iki gün öncesinden yani 23 Aralık’ta buradaydım. Testler yapıldı, kan tahlilleri ve ne gerekiyorsa her şey yapıldı. Tahliller sonrasında her şey pozitif çıktığı için ameliyatım onaylandı ve ameliyatımı oldum ve çok başarılı geçtim. Ameliyattan sonra kendimi şu an çok iyi hissediyorum, hiçbir sorun yok. Ne yalan söyleyeyim ameliyat olmamış gibiyim şu anda. Boyun 1 metre 77 santimetre, kilom ise 134 kilo çıktı. 20 yaşındaki bir genç için çok fazla bir kilo. Bu kilo beni rahatsız etmeye başladı. Görünüm olarak, sağlık açısından da rahatsız etmeye başlamıştı” dedi.

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