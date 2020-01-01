Selin Kartal cinayetinde 2 tutuklama

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Selin Kartal'ın silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan sekiz kişiden iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kartal'ın ölümünün ardından cesedinin bulunduğu evin sahibi A. B. ile genç kızın erkek arkadaşı S. D'yi gözaltına alan polis ekipleri, olaydan sonra zanlılarla görüştükleri, olayın gerçekleştiği sokağı ve evi kontrol ettikleri belirlenen 6 kişiyi daha yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan A.B. ve S.D. tutuklandı, 6 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

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