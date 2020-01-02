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BTO Başkanı Kula 2019 yılını değerlendirdi: “Piyasalar 2020’de hareketlenir” “Oturarak mal satma ...

İHA

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, 2019 yılındaki ekonomik gelişmeleri Türkiye ve Balıkesir açısından değerlendirerek 2020 yılında piyasaların hareketleneceğini düşündüğünü ifade etti. Firmaların oturdukları yerden mal satma döneminin sona erdiğine dikkat çeken Başkan Kula, dış ticarete, dijital dönüşüme, eticaret, eihracata çok önem verdiklerine vurgu yaptı. Kula, açıklanan asgarî ücretle ilgili ise "Asgarî ücret alan için az, veren için çok" dedi.

BTO Başkanı Kula 2019 yılını değerlendirdi: “Piyasalar 2020’de hareketlenir” “Oturarak mal satma dönemi bitti” “Asgarî ücret alan için az, veren için çok”

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, 2019 yılındaki ekonomik gelişmeleri Türkiye ve Balıkesir açısından değerlendirerek 2020 yılında piyasaların hareketleneceğini düşündüğünü ifade etti. Firmaların oturdukları yerden mal satma döneminin sona erdiğine dikkat çeken Başkan Kula, dış ticarete, dijital dönüşüme, eticaret, eihracata çok önem verdiklerine vurgu yaptı. Kula, açıklanan asgarî ücretle ilgili ise “Asgarî ücret alan için az, veren için çok” dedi.
Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, 2019'un, 2018 yılının etkilerinin çok yoğun hissedildiği bir sene olduğuna dikkat çekerek, “2018 yılı Ağustos ayında yaşanan dövizdeki dalgalanma ve faizlerin yükselmesinin etkilerini bütün tüccar, tacir, esnaf ve sanayici 2019 yılında gördü. Çünkü faizlerin yükselmesinin etkileri maalesef 2019 yılına sirayet etti. Bu yüzden 2019 yılının özellikle ilk yarısı çok zor aylardı. Ama 2019 yılının ikinci yarısından itibaren faizlerin yavaş yavaş geriye gelmesi, döviz kurunun en azından belirli aralıklara oturması, hele hele son çeyrekte Merkez Bankasının faiz oranlarını düşürmesi faydalı oldu. Biz artık bu faiz oranlarının bu şekilde devam etmesini, aynı şekilde döviz kurunun ciddi derecede artık dalgalanmayacağını bekliyoruz. 2019 yılı ayrıca ihracatçı üyelerimiz için iyi bir yıl oldu, çünkü dolar kurunun yüksek olması onları olumlu yönde etkiledi. Ancak konunun olumsuz yönüne değinecek olursak, bir yandan da girdi maliyetlerimiz çok fazla arttı. Özellikle enerjideki doğal gaz, akaryakıt, elektrik gibi girdi maliyetleri ciddi anlamda tüccarı, esnafı, taciri, sanayiciyi zorluyor açıkçası” dedi.

"Piyasalar 2020’de hareketlenir"
2019 yılındaki gelişmeleri de değerlendiren Başkan Kula, “2019 yılının ilk 6 ayı çok zordu ve ikinci 6 ayda düzelmeye başlamıştı. Son çeyrekte de yatırım yapılır seviyeler geldi. Ben bunun bu şekilde devam edeceğine inanıyor ve düşünüyorum. 2020’de de bu faiz oranlarıyla özellikle kamu bankalarımız çok önemli bir rol oynadılar faizlerin hızlı bir şekilde düşmesinde. Ardından özel sektör bankalar bunu takip etti. Ben eğer 2020’de de faiz oranları bu şekilde devam ederse piyasaya daha fazla nakit akışı olacağı ve yatırımların hızlanacağı kanaatindeyim. Piyasalarında hareketleneceği düşüncesindeyim. Diğer bir taraftan da ABD merkez bankasının para basmasından dolayı tekrar dünyada bir para bolluğu başladı. Bizde Türkiye olarak bu durumdan nasibimizi alacağız diye düşünüyorum. Bunun da Türkiye açısından olumlu yönde büyük avantaj oluşturacağı kanaatindeyim. FED’in faiz indirmesi para basması ve piyasaya sürülecek olan bu paralarında Türkiye gibi ülkelere yabancı fonlar tarafından aktarılacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

"Asgarî ücret alan için az, veren için çok"
Açıklanan yeni asgarî ücretle ilgilide görüşlerini dile getiren Başkan Kula “Asgarî ücret alan için az, veren için çok. Bsgarî ücretlinin üzerindeki devlet yükünün biraz daha hafifletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta zaten bunu işverenimiz devlete ödeyeceğine aynı şekilde çalışanına ödemeli. Bu konuyla ilgili zaten çalışmalar var, bunun da devam edeceği kanaatindeyim”dedi.

"Üyelerimizi eticarete dijital dönüşüme hazırlamaya çalışıyoruz"
Balıkesir Ticaret Odasının 2019 yılı faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Rahmi Kula, “Biz Ticaret Odası olarak 2019 yılında üyelerimiz için oldukça eğitim ve seminer çalışmalarına yönelik etkinliklerimiz oldu. Dış ticarete, dijital dönüşüme, eticaret, eihracata çok önem veriyoruz. Çünkü hakikaten günümüzde değişmeye başladı. Artık oturduğumuz yerden mal satmak değil, sadece bulunduğumuz mahallede değil, komşu illere hatta dünyaya mal satabiliyoruz internet sayesinde. Yani oturarak mal satma dönemi bitti. Artık internet sayesinde dünya avucumuzun içinde. Biz ne kadar istemesek de bu eticaret siteleri kaçınılmaz bir gerçek ve çığ gibi büyüyorlar. Bizde üyelerimize bu eticaret siteleriyle rekabet edebilir ve yarışır hale getirebilmek için eticarete dijital dönüşüme hazırlamaya çalışıyoruz. Eticaret siteleri sayesinde tüm dünyaya mal satıyorsunuz. Sonuçta bunu yapanlar var. Biz Balıkesirliler olarak onlardan geri kalır bir tarafımız yok, eksiğimiz yok fazlamız var. İhracat yapan firmalara çok önem verdik. Sürekli kendimizi yenilemek mecburiyetindeyiz. Kendimizi yenileyemediğimiz zaman geri kalıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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