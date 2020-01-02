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Raşitizm hastası İranlı Bavadi hem iş, hem de tedavi olmak istiyor 135 santim boyundaki hasta İranlı ...

İHA

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evin bodrum katında zorlu şartlar altında hayatını sürdüren raşitizm hastası İranlı Setareh Salehi Bavadi, hem tedavi olmak, hem de iş bulmak için yardım bekliyor. Hastalığından dolayı boyu 1 metre 35 santimetre kalan ve bacak kemiklerinde eğrilik bulunan Bavadi, ev kirası ve doğalgaz faturasına katkıda bulunamadığı için İranlı arkadaşları tarafından evden çıkarılmakla karşı karşıya kaldı.

Raşitizm hastası İranlı Bavadi hem iş, hem de tedavi olmak istiyor 135 santim boyundaki hasta İranlı mülteci iş bulamazsa evden atılacak

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bir evin bodrum katında zorlu şartlar altında hayatını sürdüren raşitizm hastası İranlı Setareh Salehi Bavadi, hem tedavi olmak, hem de iş bulmak için yardım bekliyor. Hastalığından dolayı boyu 1 metre 35 santimetre kalan ve bacak kemiklerinde eğrilik bulunan Bavadi, ev kirası ve doğalgaz faturasına katkıda bulunamadığı için İranlı arkadaşları tarafından evden çıkarılmakla karşı karşıya kaldı.
Türkçe bilmeyen ve İran’da ziraat teknikeri eğitimi aldığını söyleyen Setareh Salehi Bavadi, hayatını idame ettirebilmek için işe ihtiyacı olduğunu söyledi. Tercüman Yaghoup Najari ile birlikte İhlas Haber Ajansı’na ulaşan İranlı Setareh Salehi Bavadi, Balıkesir’de bulunduğu süreç içinde birçok işe girdiğini, ancak boyunun kısalığı ve hastalığı yüzünden çalışamadığını belirterek, kendine uygun iş aradığını söyledi.
İranlı raşitizm hastası mülteci Setareh Salehi Bavadi, bir evin bodrum katındaki dairede tek göz odada hayatını sürdürüyor. Ev kirası ve doğalgaz faturasına katkıda bulunamayan İranlı Bavadi, ev arkadaşları tarafından evde atılmak isteniyor. Bavadi, “2018 yılında raşitizm hastalığım ve ailevi meselelerden dolayı Balıkesir’e geldim. Doğumda yaşadığım sıkıntılardan sonra ailem benimle hiç ilgilenmemiş ve bu duruma gelmişim. İran’da 7 yaşında ilk ameliyatımı oldum. 7 yaşımdan 17 yaşıma kadar 8 kez ameliyat oldum. Fakat belli bir aşamaya gelebildim. Balıkesir’e geldikten sonra doktora gittim ve burada da ameliyat olacağımı söylediler. Fakat ameliyatın ardından 6 ay bakıma muhtaç kalacağımdan ve bana bakacak kimse bulunmadığından dolayı ameliyat olamadım. Gelirken yanımda getirdiğim ilaçları kullanarak rahatlıyordum. Ama burada yazılan ilaçları sigortam karşılamadığı için ilaçlarımı da alamıyorum. Çünkü ilaçlar çok pahalı” diye konuştu.

“İhtiyaçlarımı karşılayamıyorum”
İran’da ziraat teknikeri eğitimi aldığını belirten Setareh Selahi Bavadi, hastalığından dolayı birkaç işe girdiğini, ancak iş verenler tarafından işten çıkarıldığını belirterek, “İran’da ziraat teknikeri eğitimi aldım ve orada çeşitli işlerde çalıştım. Fakat Balıkesir’e gelince hastalığımdan dolayı; yani boyumun kısa olması ve bacaklarımın rahatsız olmasından dolayı kendi branşımda iş bulamadım. Çeşitli işlerde çalıştım, ancak yine hastalığım yüzünden işimi yapamadığımdan çıkarıldım. Şu anda da iş bulamadığım için evde oturuyorum. Ancak eve katkıda bulunamadığım için ev arkadaşlarımla aram iyi değil. Ben Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan ayda 120 lira, 3 ayda bir de 250 lira yardım alıyorum. Fakat bu aldığım yardımlar kaldığım odanın kirası olan aylık 200 TL’yi ve yiyecek masraflarımı karşılayamıyor. Doğalgaz faturasına katkı yapamadığım için odamdaki peteği kapatmak zorunda kaldım, şu anda soğukta kalıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bir işim olsun istiyorum”
Hayatını sürdürmek için tedavi olmak ve iş bulmak için yardıma ihtiyacı olduğunu belirten İranlı mülteci Setareh Salehi Bavadi, “Evde oturmayı sevmiyorum, iş istiyorum. Bana uygun bir işte çalışmayı çok istiyorum. Çünkü hem sıkılıyorum, hem de hayatımı sürdürmem gerekiyor. Öyle çok istediğim bir şey yok, ev ihtiyaçlarımı karşılayayım bana yeter” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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