Sahibi yurt dışında olan evin balkonu korkutuyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sahibinin yurt dışında yaşadığı öğrenilen bir evin balkon kısmından aşağıya düşen taş parçalarının tehlike saçtığı belirtildi.

Hayrettin Paşa Mahallesi Macaron mevkiinde bulunan evin balkon kısmının rüzgar ve yağış sebebiyle yıpranması sonucunda yavaş yavaş dökülmeye başladığını kaydeden mahalle sakinleri, oldukça işlek bir sokak olan evin önünden her gün yüzlerce vatandaşın geçtiğini ve bu yüzden de her an ciddi bir tehlikenin ortaya çıkmasından endişeli olduklarını söylediler. Hayrettin Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi 16. Sokak No: 3’teki evin balkonundaki tehlikenin ortadan kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, ilçe genelinde bu tür sıkıntılı evlerin çok olduğuna dikkat çekti.

