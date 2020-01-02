Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü görevinden alındı

Balıkesir’in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, hakkında süren mahkeme nedeniyle görevinden alındı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ’den devam eden dava nedeniyle görevinden alındı.
BALIKESİR
02 Ocak 2020 Perşembe
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