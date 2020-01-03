Tarihi sikkeleri jandarmaya satmaya çalışınca yakalandı

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BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde, Bizans dönemine ait sikkeleri, alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan İ.D. suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Ayvalık ilçesinde yaşayan İ.D.'nin Bizans dönemine ait 137 adet sikkeyi satmaya çalıştığını belirledi. Jandarma, alıcı gibi İ.D. ile irtibat kurdu. Belirlenen yere gelen şüpheli, suçüstü yakalandı. Sikkelere, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile el konuldu.



BALIKESİR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

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