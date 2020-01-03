Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şahıslardan 1 kişiyi Erdek ilçesinde, 2 kişiyi Burhaniye ilçesinde, 4 kişiyi Edremit ilçesinde, 1 kişiyi Kepsut ilçesinde, 1 kişiyi Ayvalık ilçesinde, 1 kişiyi Susurluk ilçesinde ve 10 kişiyi Balıkesir İl Merkezinde olmak üzere 20 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

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