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YORUM KURALLARINI OKUDUM

212 nci okulu ziyaret etti

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı bu ziyareti ile birlikte göreve geldiği günden bu yana 212 nci okulu ziyaret etmiş oldu.

212 nci okulu ziyaret etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı bu ziyareti ile birlikte göreve geldiği günden bu yana 212 nci okulu ziyaret etmiş oldu.
Vali Ersin Yazıcı, BENGİ (Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme) Projesi kapsamında Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak Vali Ersin Yazıcı, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına; günlük hayatından Valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı.
Hayat bir maratondur
Öğrencilerin geleceklerini nasıl tasarlayacaklarına ilişkin ipuçları veren Vali Yazıcı, "Bu okul, hem ülkemiz hem de Balıkesir için çok önemli. Sanayi ve üretim kademelerinin ara elemana talebi yüksek. Sanayi bölgelerimiz her geçen gün artmasına rağmen yetişmiş insan gücümüz bu talebi karşılayamıyor. Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sektörün beklediği insan gücünü yetiştiriyor, yetiştirmeye de devam edecek. Hayat bir maratondur ve koşmaya hazır olmak lazım. Bunun için bilgi ve kültür eksikliğinin giderilmesi gerekiyor. Bu meslekte başarı ancak eğitimle gelir." şeklinde konuştu.
Her birinizin bir hedefi olmalı
Öğrencilere mezun olduktan sonra meslek liselerinde eğitim görmenin avantajlarından yararlanacaklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Elinizde sanatınız varsa, üretim yapabiliyorsanız hem ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyorsunuz, hem de kendi hayatınıza katkı sağlıyorsunuz demektir. Kendi yeteneklerinizi keşfedin. Her birinizin bir hedefi olmalı" dedi. Türkiye’nin gelişme trendini nitelikli gençler ile yakalayacağını, bu bağlamda gençlere büyük görev düştüğünü vurgulayan Vali Yazıcı, okul çağında kendini yetiştirmiş, bilgi teknolojilerini kullanmayı bilen gençlerin fabrikalarda, üretim tesislerinde yer sahibi olması ile ülkenin önünün açılacağını ifade etti.
Vali Yazıcı, öğrencilerle yaptığı söyleşinin ardından okulun öğretmenler odasında, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirdi.
212 nci okul ziyareti
Öğretmenler Odasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, her hafta okul ziyareti yapmaya çalıştığını, bu kapsamda göreve başladıktan sonra 212. okulu ziyaret ettiklerini belirterek, "Eğitime yapılan yatırımlar ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Çocuklarımızı hem ara eleman yetiştirme hem de üniversiteye hazırlama konusunda sizler çalışıyorsunuz. Bu okullarımız, Türkiye’nin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı, genç işgücü yetiştirilmesinde çok önemli olduğunu bir kere daha vurguluyorum. Meslek lisesi mezunlarına bu ülkenin çok ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığımız son yıllarda mesleki ve teknik eğitimin kapsamını genişletmek ve niteliğini yükseltmek için çok büyük gayret göstermektedir. Kalifiye eleman yetiştirmek için de işletmelerle işbirliği çok önem arz ediyor."dedi
Öğrencileri yüreklendirmemiz lazım
Öğretmenlerin öğrencilerin hayatında önemli olduklarını ve öğrencilere de bunu hissettirmeleri gerektiğini kaydeden Vali Ersin Yazıcı, "Öğrencileri yüreklendirmeniz, onları gelecek için cesaretlendirmeniz lazım. Burada hayalleri güçlü öğrenciler gördüm. Onların motivasyona ihtiyacı var." dedi.
Teknik ve Mesleki Anadolu Liselerinin öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, nitelikli elemanların yetişmesinde Teknik ve Meslek Liselerinin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini kaydetti.
Vali Yazıcı, Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerini de gezerek, incelemelerde bulundu ve öğrencilerin atölyedeki çalışmalarını inceledi.

BALIKESİR

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:53
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