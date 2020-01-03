Okul Müdür yardımcılarına etik değerler eğitimi

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, BENGİ Projesi kapsamında her iki dönem için planlanan ‘Etik Değerler’ etkinliğinin bu dönem ki bölümü okul müdür yardımcılarının sunumları ile devam etti.

İki hafta önce tüm okullarda okul müdürlerinin sunumu ile başlayan ‘Etik Değerler’ etkinliği, geçtiğimiz hafta okul müdür yardımcılarının sunumlarıyla sona erdi. Planlanan etkinlikle, ilçemizdeki tüm okul müdür yardımcılarına, kendi kurumları dışındaki bir okulda öğrencilere sunacakları birer etik değerler konusu verildi.

Müdür Yardımcıları, 5 gün boyunca devam eden etkinlikte, kendi kurumları dışında belirlenen okullarda ait oldukları etik değerler konuları hakkında öğrencilere seminerlerini verdiler.

İlkokullarda “Empati, Duyarlılık, Vicdan ve Merhamet”, Ortaokullarda “Sevgi, Saygı, Hoşgörü, Nezaket”, Liselerde “Adalet, Tarafsızlık, Eşitlik, Güven” konuları Müdür Yardımcılarınca hafta boyunca işlendi.

BALIKESİR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

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