Kaymakam Çalık, Kadına şiddet suçtur

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık “Kadına ve çocuğa şiddet insanlık suçudur” dedi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, kadına ve çocuğa şiddetin, tacizin insanlık suçu olduğunu söyledi. Erdekli muhtarlarla bir araya gelen Çalık, bu konuda vatandaşları bilinçlendirme çabalarında bulunmalarını isterken, şunları söyledi: “Devletimiz, 20202021 dönemi için bu konuda uygulanacak eylem programını yeniden gözden geçiriyor. Kadına ve çocuğa şiddeti ancak insani değerlerden yoksun kişiler uygular. Bu konuda ülkemizde yaşanan dramlar sürekli artıyor. Dinimizde, ‘Cennet, anaların ayakları altındadır’ sözünü unutmamak gerekir. Muhtarlar olarak sizlerden, kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunda duyarlılık ve vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları bekliyorum. Kadın ve çocuğa şiddeti önleme konusunda idari önlemler yetmez. Bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Unutmayalım ki, Türk kültüründe kadının yeri, erkeğin yanındadır”

BALIKESİR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:03

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.