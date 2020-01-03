8 milyon liralık ikramiye Bandırma'ya çıktı

MİLLİ Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 8 milyon liralık ikramiye isabet eden biletin Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyyar bayi tarafından satıldığı ortaya çıktı.

Seyyar bayi Necmi Poyrazoğlu´nun eski Belediye binası önünde sattığı `9976216´ numaralı bilete 8 milyon lira ikramiye isabet etti. Her yıl sattığı biletlere ufak da olsa ikramiyelerin çıktığını belirten Poyrazoğlu, 8 milyon liralık ikramiyenin Bandırma´ya çıkmış olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Biletin sahibini merak ettiğini dile getiren Poyrazoğlu, "Kazanan kişi ileride ismini açıklarsa hep birlikte öğreniriz. Özellikle de 8 milyonluk ikramiye sahibinin Bandırmalı olması bizi son derece sevindirmiş olacak, bekleyip hep birlikte göreceğiz" dedi.



BALIKESİR 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:53

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