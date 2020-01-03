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Kendisini aldattığını iddia ettiği kocasının eşyalarını yakıp görüntüleri sosyal medyada paylaştı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde trajikomik bir olay yaşandı.

Kendisini aldattığını iddia ettiği kocasının eşyalarını yakıp görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde trajikomik bir olay yaşandı.
Kendisini aldattığını iddia ettiğini ileri süren müzisyen eşinin kıyafetlerini yakan, ardından ise ‘Daha takım elbiseleri var, onları da yakacağım’ diyen kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti. Reyhan D. isimli kadın, boş araziye eşi E.D.’nin eşyalarını götürerek tek tek yaktı. O anları cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak paylaştı. Ancak R.D, kısa bir süre sonra kişisel hesabından yayını kaldırdı. Sosyal medya okuyucuları görüntüleri arayıp bulamayınca, takım elbiselerini yakıp yakmadığını, bunları paylaşıp paylaşmayacağını sordu.

BALIKESİR

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:22
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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