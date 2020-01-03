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Bandırma 2020'de yatırıma doyacak

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan 2020 yılında kente yapılacak yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bandırma 2020'de yatırıma doyacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan 2020 yılında kente yapılacak yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan 2019 yılını değerlendirirken 2020 yılında Bandırma’da yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler verdi.
Kültür Merkezi, Kavşaklar, Diş Hastanesi...
2019 yılının ekonomik olarak zorlu geçtiğini ifade eden Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan “ Bu ekonomik şartlar beklediğimiz yatırımların kısa bir süreliğine gecikmelsine neden oldu. Ancak yine de 2019 yılında Bandırma eğitim alanında çok iyi yatırımlar aldı. Yeni okul inşaatlarımızın tamamlanması ile Bandırma’da okul sıkıntımız kalmadı. Tüm okullarımız tekli eğitime geçti. İnşaatı devam eden iki okulumuzun devreye girmesiyle şu anda bir okulumuzda yaşanan öğrenci sayısı fazlalığımız da sona erecek” dedi.
Şu an için devam eden ya da bekleyen yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Doğan “ Bir süredir temelinin atılmasını beklediğimiz Kültür Merkezi'nin temelini 2020 yılı içinde atılacak. Diş Hastanesini yapan şirket Kültür Merkezi'nin de ihalesini kazandı. 2019 yılı içinde tamamlanmasını beklediğimiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 25 Nisan tarihinde anahtar teslimini gerçekleştireceğiz. Anahtar tesliminin ardından çok kısa bir süre sonra da Hastane hizmete girecek. Kavşak çalışmaları kış şartları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle biraz ağır devam ediyor. Ancak durma gibi durum söz konusu değil. Yapılması planlanan Devlet Hastanesi için arazi arayışı devam ediyor. Belirtilen şartlarda arazi bulma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.
Tıp Fakültesi'nden önce Hukuk Fakültesi geliyor
Açıklamalarına devam eden Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan “ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine yeni fakülteler kazandırma adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. YÖK tarafından onaylanan Tıp Fakültesi için Sağlık Bakanlığı'ndan alınacak muvafakat belgesi bekleniyor. Hukuk Fakültesi konusunda daha ileri bir noktadayız. Tıp Fakültesi'nden önce Bandırma Hukuk Fakültesiyle tanışacak. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılama adına Eğitim Vadisinde yapımı tamamlanan Bin 300 kişilik KYK Yurtları hizmete girecek. Yeni yurdun tamamlanmasını takiben Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki araziye 5 blokluk Bin 300 kişilik yeni yurdun inşaatına başlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde de bu sene önemli adımlar atacağız. İbrahim Koman’ın Bölge koordinatörü, Cemal Öztaylan’ın da Büyükşehir Başkan Danışması olması bile beklentilerimizin karşılanması noktasında umutlarımızı arttırdı. AB fonlarıyla Livatya’ya yapılacak Arıtma Tesisi ihale aşamasında bulunuyor. Bu tesisin açılmasıyla Bandırma Körfezi kurtulmuş olacak” diye konuştu.

BALIKESİR

03 Ocak 2020 Cuma

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