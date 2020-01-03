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Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Memişler: "Türkiye’nin yerli ve milli ilk füze denemesini Bandırmalı ...

İHA

Türk Hava Kurumu Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler, Türkiye'de yerli ve milli füze alanında yapılan ilk denemelerin Kirkor Divarcı tarafından yapıldığına dair yanlış bilgiler olduğunu ifade ederek, ilk füze denemesinin Bandırmalı gençler tarafından 1959 yılında gerçekleştirildiğini belirtti.

Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Memişler: "Türkiye’nin yerli ve milli ilk füze denemesini Bandırmalı gençler yaptı"

Türk Hava Kurumu Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler, Türkiye’de yerli ve milli füze alanında yapılan ilk denemelerin Kirkor Divarcı tarafından yapıldığına dair yanlış bilgiler olduğunu ifade ederek, ilk füze denemesinin Bandırmalı gençler tarafından 1959 yılında gerçekleştirildiğini belirtti.
Türk Hava Kurumu Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler, Türkiye’de atılan ilk füze denemelerine ilişkin açıklama yaptı. Memişler, ulusal basında yer alan ilk füze denemelerinin Kirkor Divarcı tarafından yapıldığı bilgisinin doğruları yansıtmadığını ifade ederek, ilk yerli ve milli füze denemelerinin Bandırmalı gençler tarafından 1959 yılında gerçekleştirildiğini söyledi. Şehit Mehmet Günenç Lisesi Havacılık Kolu öğrencilerinin 1957 yılında Bandırma Havacılık Astronomi Roket Kulübü kurduklarını belirten Memişler, “Bu kulübün üyeleri Artuğ Sayıner, Adnan Zanbak, Ali Osman Caran, Güngör Gezer ve Atilla Yedikardeşler idi. Bandırmalı bu gençler küçük bir odada başlayan faaliyetlerini genişleterek roket imal noktasına taşıdılar. 10 Ekim 1959 tarihinde saat 16.15'de elektronik kontrol aleti ile rampa vasıtasıyla Türkiye’de ilk roketi ateşlediler. Atılan Benark tipi roket 3 kilogram ağırlığında, 1 metre boyunda idi ve ilk denemesinde 440 metre yükseğe çıkarak denize düştü. Söylediğim tarihte Türkiye’de roketle uğraşan, roket denemeleri yapan kimse bulunmuyor. Yani ülkemizdeki ilk ve yerli füze denemeleri Bandırmalı gençler tarafından yapılmıştır. Bu gençler 1962 yılına kadar da birçok füze denemelerini başarı ile gerçekleştirmiştir” dedi.
Bandırmalı gençlerin bu başarılı denemeleri ülke basınında da yer bulunca kendilerine teklifler gelmeye başladığını ifade eden Memişler, “İstanbul basını gençlerle görüşerek Kirkor Divarcı isimli birinin roket çalışmaları yaptığını belirterek, Bandırma’da yarışmak istediğini belirtiyor. 15 Ekim 1962 tarihinde 6. Ana Jet Üssü atış poligonunda taraflar bir araya geliyor. İlk denemeyi Kirkor Divarcı yapıyor. Divarcı’nın roketi daha rampadayken patlayarak infilak ediyor. Bandırmalı gençlerin 'Marmara 4' adını verdikleri roket ise başarılı bir şekilde ateşlenerek, 5 bin 415 metre yükseğe çıkıp paraşütle başarılı bir şekilde yere iniyor. Bu tarihten sonra da Kirkor Divarcı ismini duyan olmuyor“ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rapor sunulacak
Bandırma Havacılık Astronomi Roket Kulübünden Artuğ Sayıner ile beraber bu konuda Ankara’daki yetkililere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılmak üzere rapor hazırladıklarını söyleyen Memişler, “Sosyal medyada Kirkor Divarcı adını girdiğinizde Türkiye’de ilk füze denemeleri yapan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunun doğru olmadığını ve ilk füze denemelerinin yerli ve milli Bandırmalı gençler tarafından gerçekleştirildiğini söylüyoruz ve düzeltilmesini istiyoruz. Buradan yola çıkarak Artuğ Sayıner ile beraber hazırladığımız raporda o güne ait belgeler ve fotoğraflar yer alıyor. Bu raporu gerekli mercilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğiz. Türkiye’de ilk füze denemelerinin Kirkor Divarcı tarafından değil, Bandırmalı yerli ve milli idealist gençler tarafından yapıldığını ispat edeceğiz“ dedi.

BALIKESİR

03 Ocak 2020 Cuma

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