Havva nine torununun torununu kucağına aldı

Burhaniye ilçesinde, 86 yaşındaki Havva Görmüş, torununun torununu görme mutluluğuna erdi. 5 çocuk ve 12 torun sahibi Havva nine, torunun torunu olan bir yaşındaki Aybüke Özçelik’i çok sevdiğini söyledi.

Balıkesir’de oturan Havva Görmüş, torunlarından Şeyma Nur Görmüş’in düğünü için geldiğini Burhaniye’de torununun torunu Aybüke Özçelik’i doyasıya sevdi. Çocuklarını ve torunlarını çok sevdiğini anlatan Havva Görmüş, “Savaştepe’nin Soğucak köyünde doğum büyüdüm. Çocuklar büyüdükten sonra köyden dağıldılar. Ben şu anda Balıkesir’de oturuyorum. 5 çocuğumdan 12 torunum var. Burhaniye’de oturan torunum Bülent Görmüş’ün kızı Tuğba’dan torunu oldu. Dolayısıyla bende torunumun torununu görmüş oldum. Bütün torunlarımı çok seviyorum. Ancak, bir yaşında olan torunumun torunu Aybüke’nin yeri başka. Allah, hiçbirinin acısını göstermesin” dedi. Aybüke’nin annesi Tuğba Özçelik de, “Havva ninemizi çok seviyoruz. Allah, ona uzun ömür versin” dedi.

BALIKESİR 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:53

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